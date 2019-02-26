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محافظ البحيرة: إحالة 142 بدالا تموينيا للنيابة العامة لاستيلائهم على 2 مليون جنيه

الثلاثاء، 26 فبراير 2019 10:24 ص
محافظ البحيرة: إحالة 142 بدالا تموينيا للنيابة العامة لاستيلائهم على 2 مليون جنيه اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة
كتب -الأمير نصرى
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أحال اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة، 142 بدال تموينى للنيابة العامة لاستيلائهم على مبلغ مالى 2 مليون و200 ألف جنيه من المال العام قيمة سلع غذائية قاموا بصرفها من الشركة العامة لتجارة الجملة بالبحيرة التابعة لوزارة التموين وذلك لإنطواء تلك الوقائع على جرائم عامه مثل الإضرار بالمال العام وتسهيل الاستيلاء عليه منذ عام 2016

وشدد على التنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية بالمحافظة لملاحقه أوجه الفساد داخل المؤسسات الحكومية قبل انتشاره، ومواجهه جميع أشكال الفساد المالى والإدارى بكافه المصالح العامة، مضيفا أن مواجهة صور الفساد من ضرورات الأمن القومى ويعيق أى محاولة جاده للتنمية الاقتصاديه فى مصر .

وأكد محافظ البحيرة، على تكثيف الحملات التموينية التى يقوم بها رجال مباحث التموين بالبحيرة تحت إشراف اللواء مدير أمن البحيرة لتعقب وقائع الفساد فى القطاع التموينى واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتورطين بالتنسيق مع مديرية التموين بالمحافظة.  

وشدد محافظ البحيرة على أن المحافظة أصبحت عصيه على الفساد والمفسدين. كما أكد أنه لن يستطيع أى فاسد مهما علت مكانته الاستمرار فى تلقيه رشوه أو الاستيلاء على المال العام

ووجه محافظ البحيرة الشكر لكافة العناصر المشاركة بالحملة وعلى رأسهم اللواء مدير الأمن ومدير مباحث البحيرة ومدير مباحث التموين ومدير مديرية التموين

كما أمر بإحالة البدالين والموظفين المتورطين فى تلك الوقائع للنيابة العامة، وتحرر عن ذلك 142 قضية ضد المتهمين وجارى اتخاذ اللازم قانونا نحو استعادة أموال الدولة .

 

 

 


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