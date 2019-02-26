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محافظ الأقصر ينشئ أول وحدة لمراقبة تحصيل إيرادات المحافظة

الثلاثاء، 26 فبراير 2019 01:30 م
محافظ الأقصر ينشئ أول وحدة لمراقبة تحصيل إيرادات المحافظة المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى
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أصدر محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، قرارا بإنشاء وحدة لمراقبة تحصيل إيرادات المحافظة، وتكليف عبدالخالق حسين مدنى أحمد مديرا للوحدة بجانب عمله مديرا للإدارة العامة للإيرادات. والتحصيل بالمحافظة.

وقال عبدالخالق حسين مدني، أن الوحدة مهمتها متابعة ومراقبة تحصيل إيرادات المحافظة، وأن تبعيتها مباشرة للسيد المحافظ، وذلك فى إطار الجهود التى تبذلها الدولة لتنمية مواردها وإحكام الرقابة على تحصيل ايرادات الدولة بالمحافظات، موضحا أنه يتم التنسيق مع الإدارات والجهات التى تقوم بتحصيل الإيرادات العامة والخاصة التى تؤول إلى ديوان عام المحافظة.

 


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