الرئيسية أخبار عالمية متحدث باسم وزارة النفط الإيرانية: زنغنه لن يستقيل من منصبه الثلاثاء، 26 فبراير 2019 05:54 م وزير النفط الايرانى رويترز إضافة تعليق نفى المتحدث الرسمى باسم وزارة النفط الإيرانية ما تردد حول تقديم وزير النفط بيجن نامدار زنغنه استقالته من منصبه . إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. بعد تمسكه بالاستقالة.. أنصار وزير خارجية إيران يطلقون هاشتاج لبقائه وزير خارجية إيران: استقلت من منصبى دفاعا عن مكانة وزارة الخارجية حسن روحانى: إيران لديها سياسة خارجية واحدة ووزير خارجية واحد وزارة النفط الايرانية النفط الايرانية وزير النفط الايرانى رسميا.. تأجيل مباراتى "الأهلى وبيراميدز" و"الزمالك والمقاصة" بكأس مصر الحكومة الهندية تعلن قصف معسكرات متشددين داخل باكستان "الصحفيين" تستعد لانتخابات التجديد النصفى.. تشكيل 30 لجنة انتخابية بالقاهرة والإسكندرية.. وتخاطب مجلس الدولة لزيادة عدد المشرفين لـ31 قاضيا.. وتقرر إرسال رسائل SMS للأعضاء بأرقام لجانهم وأماكنها رئيس وزراء فنلندا: مصر واحدة من أكبر الشركاء التجاريين لنا بالشرق الأوسط ومن الشهرة ما قتل.. أشخاص عرضوا حياتهم للخطر عشان عيون الفانز.. فيديو وصور لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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