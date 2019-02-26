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مباحث سوهاج تكثف جهودها لكشف غموض العثور على جثة طالبة داخل حظيرة ماشية ملكهم

الثلاثاء، 26 فبراير 2019 11:14 ص
مباحث سوهاج تكثف جهودها لكشف غموض العثور على جثة طالبة داخل حظيرة ماشية ملكهم جثة - أرشيفية
سوهاج - فريق المحافظات
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يكثف ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنشأة، برئاسة الرائد أحمد مصطفى المشنب رئيس مباحث المركز، جهودهم من أجل كشف غموض العثور على جثة طالبة داخل حوش ماشية ملكهم بالمنزل ترتدى كامل ملابسها، وبمناظرتها تبين وجود تجمع دموى أسفل الرقبة.

كان اللواء أشرف نصحى نائب المدير لقطاع الجنوب، قد تلقى بلاغاً من مركز شرطة المنشأة يفيد بوفاة طالبة فى ظروف غامضة بناحية الزوك الشرقية دائرة المركز، وعلى الفور انتقل إلى مكان الواقعة الرائد أحمد مصطفى المشنب رئيس مباحث المركز، وتبين من التحريات بتقدم "عادل ع م ع" 33 سنة عامل، ويقيم بناحية الزوك الشرقية دائرة المركز ببلاغ باكتشافه وفاة شقيقته "ندى ع م ع" 12 سنة طالبة، وتقيم بذات الناحية بداخل حوش المواشى الخاص بهم، ولم يتهم أحدا بالتسبب فـى ذلك .

وبالفحص تبين وجود جثة المذكورة بداخل حوش المنزل ترتدى كامل ملابسها، وبمناظرتها تبين وجود تجمع دموى أسفل الرقبة، وأخطرت النيابة العامة وقررت نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزى، ورد تقرير مفتش الصحة يتضمن وجود اشتباه التفاف حبل حول الرقبة، ورغاوى من الفم والأنف ولا يمكن الجزم بسبب الوفاة، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة.


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