ماى تقترح تصويتا على الخروج دون اتفاق أو تأجيله إذا رفض البرلمان خطتها

رويترز

قال صحفى بديلى تليجراف على تويتر إن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى تقترح أن يصوت البرلمان على ما إذا كانت بريطانيا ستنسحب من الاتحاد الأوروبى دون اتفاق أو تأجيل الانسحاب إذا لم تحصل خطتها للخروج على موافقة البرلمان.

وكتب الصحفى ستيفن سوينفورد مستشهدا بتفاصيل اجتماع حكومى منعقد حاليا "قالت رئيسة الوزراء إنه ستكون هناك تعليمات بشأن التصويت على قرار يمكن تعديله غدا سيلتزم بإجراء تصويتين يوم 12 مارس فى حال فشلت خطتها".

وأضاف "سيكون أحدهما عن الانسحاب من دون اتفاق بينما سيكون الآخر عن تمديد فترة التفاوض على المادة 50".