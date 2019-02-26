لأول مرة.. امرأة تقود إدارة تجنيد عملاء الاستخبارات الأمريكية

واشنطن ( أ ش أ)

أسندت جينا هاسبل مديرة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سى آى إيه" للسيدة بيث كيمبر – 56 عام - قيادة فرع العمليات الاستخباراتية وهو الفرع المسؤول عن تشغيل و إدارة عملاء الاستخبارات السرية و مصادرها حول العالم .

وتعد تلك هى المرة الأولى فى تاريخ الاستخبارات الأمريكية - التى تأسست قبل سبعين عاما - التى تتولى فيها سيدة هذا الموقع الخطير .

كما تعد المرة الثالثة فى غضون ستة اشهر تقريبا التى تتولى فيها النساء مواقع القيادة الرئيسية فى وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ، وذلك بعد تعيين مديرة الجهاز جينا هاسبيل فى مايو الماضى التى بدأت عملها فى الجهاز منذ 33 عاما كأول سيدة تتولى هذا المنصب ، وبعد تعيين سونيا هولت - التى أسند إليها أواخر العام الماضى فى سابقة هى الأولى من نوعها - قيادة هيئة التنظيم الإدارى و التى التحقت به للمرة الأولى قبل 34 عاما ، ولتشكل النساء بذلك نسبة 50 فى المائة من حجم قوة العمل فى المخابرات المركزية الأمريكية .

و قالت مصادر أمريكية إن السيدة كيمبر هى إحدى ضابطات فرع العمليات فى " سى آى إيه" والذى كان فى السابق يطلق عليه اسم / جهاز الخدمات السرية الوطنى / وكانت ضمن مجموعات تجنيد العملاء للاستخبارات الأمريكية حول العالم ، كما سبق لها المشاركة فى عمليات و أنشطة سرية و عملياتية لـ " سى آى إيه" فى عدد من دول العالم منذ التحاقها بالعمل فى وكالة الاستخبارات المركزية قبل 34 عاما .

وقد صعدت السيدة بيث كيبمر سلم الترقى فى فرع العمليات فى الاستخبارات الامريكية إلى أن وصلت إلى منصب نائب مدير فرع العمليات ، و ذلك بحسب ما ذكره براميل بريتنى المسئول عن الشئون و الاتصالات العامة فى إفادة صحفية بتاريخ الثامن من ديسمبر الماضى كانت هى المرة الأولى التى تتم فيها الإشارة علنا إلى اسم من يشغل منصب نائب مدير فرع العمليات حيث كانت الإشارة إليه عادة تتم باستخدام الرموز / دى دى او / وهى البدايات الأولى لعبارة نائب مدير العمليات .

وتعد مديرة عمليات الاستخبارات الأمريكية الجديدة من خريجى "هاميلتون كوليدج " فى نيويورك وهى كلية متخصصة فى مجال الفنون، و عملت المسئولة الأمريكية بعد التحاقها بالعمل فى / سى اى ايه / كضابط متابعة فى منطقة عمليات غرب أوروبا وانتقلت كذلك للعمل كرئيسة للقسم الروسى فى شعبة التخطيط العملياتى فى الاستخبارات الامريكية وهى الجهة المسئولة عن استهداف و اختراق أجهزة الأمن و الاستخبارات الروسية من خلال العمليات السرية المتقدمة ، كما كانت مديرة عمليات / سى اى ايه / الجديدة مسئولة عن مركز عمليات الوكالة فى أوروبا و أوراسيا إلى أن تولت منصب نائب مدير فرع العمليات و كانت قائمة بعمل مدير هذا الفرع عندما عينت إدارة ترامب السيدة جينا هاسبيل كمديرة للاستخبارات المركزية الأمريكية.