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قنصل فرنسا بالإسكندرية تزور مديرية الأوقاف لاستعراض أوجه التعاون الثقافى

الثلاثاء، 26 فبراير 2019 02:14 م
قنصل فرنسا بالإسكندرية تزور مديرية الأوقاف لاستعراض أوجه التعاون الثقافى جانب من اللقاء
الإسكندرية أسماء على بدر
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استقبل الشيخ محمد خشبة، وكيل أوقاف الإسكندرية، صباح اليوم، جانينا إيريرا، قنصل فرنسا بالإسكندرية، وتناول الحوار العلاقات الفرنسية المصرية تاريخيا والحديث عن أوجه التعاون الثقافى.

وتناول اللقاء الحديث عن تكريم الله للإنسان وحديث الإسلام عن البيئة وضرورة الحفاظ عليها ودور وزارة الأوقاف فى التوعية الفاعلة فى ذلك الإطار، وتطرق اللقاء للحديث عن النموذج المصرى الملهم فى الوحدة الوطنية والتعايش البناء .

حضر اللقاء الدكتور عبد الرحمن نصار والشيخ حسن عبد البصير مدير الدعوة .


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