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قطع المياه ببعض مناطق الشيخ زايد و6 أكتوبر لمدة 8 ساعات مساء اليوم

الثلاثاء، 26 فبراير 2019 11:28 ص
قطع المياه ببعض مناطق الشيخ زايد و6 أكتوبر لمدة 8 ساعات مساء اليوم انقطاع المياه - صوره ارشيفية
كتب أحمد حسن
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أكد  المهندس  مصطفى فهمي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد،أنه سيتم قطع المياه عن بعض مناطق  التوسعات الشمالية لمدينة 6 أكتوبر والأحياء (16 – 17 – الحي الـ13 مجاوره 6 -  امتداد الربوة )،  بمدينة الشيخ زايد، وذلك ابتداءً من الساعة  10  مساء  اليوم الثلاثاء الموافق 26/2/2019، وحتى الساعة  6  صباح غدِ  الأربعاء الموافق 27/2/2019، نظراً لأعمال الصيانة بالمأخذ المغذى لمحطة المياه.

وأوضح المهندس مصطفى فهمى، أن جهاز المدينة يهيب بالمواطنين بتوفير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، مشيراً إلى أنه يتم تلقى شكاوى مياه الشرب والصرف الصحي، على مدار الـ24 ساعة، من خلال الخط الساخن (15100)، الخاص بالمدن الجديدة.

 

 


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