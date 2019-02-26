video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 26 فبراير 2019 03:17 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

فيديو وصور.. محافظ كفر الشيخ يشدد على تنفيذ إزالات التعديات على الأراضى

الثلاثاء، 26 فبراير 2019 02:13 م
فيديو وصور.. محافظ كفر الشيخ يشدد على تنفيذ إزالات التعديات على الأراضى جانب من الاجتماع
كفر الشيخ – محمد سليمان
إضافة تعليق

اجتمع الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء برؤساء مراكز المدن بحضور اللواء محمد بندارى، السكرتير العام للمحافظة، مشددا على إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وحماية أملاك الدولة بجميع المراكز والمدن من المهد بالتعاون مع الأجهزة المعنية بالمحافظة للحفاظ على الرقعة الزراعية وفرض سيادة القانون، حرصاً على حقوق الأجيال القادمة.

وأكد محافظ كفرالشيخ، إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وحماية أملاك الدولة بالتعاون مع مديرية الأمن وجميع أجهزة المحافظة والتنسيق من خلال غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وغرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن بشكل دائم لمتابعة أعمال إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وحماية أملاك الدولة، والأقفاص السمكية بنهر النيل بنطاق المحافظة.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أننا لن نفرط فى حق الدولة الذى هو حق الشعب وإزالة التعديات على الأراضى الزراعية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، باسترداد جميع أملاك الدولة، والمتابعة اليومية مع جميع رؤساء المراكز والمدن بما تم على أرض الواقع بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية.

وأشار محافظ كفر الشيح إلى أن الأجهزة المعنية بالمحافظة مستمرة فى إزالة التعديات على الأراضى الزراعية التى هى حقاً للأجيال القادمة، مشدداً على إزالة التعديات من المهد، مع اتخاذ كافة الإجراءات ضد المتعدين، مشيداً بدور الأجهزة الأمنية، والزراعة، والوحدات المحلية فى تنفيذ الإزالات والحفاظ على الرقعة الزراعية.

وكلف محافظ كفر الشيخ بالتعاون بين رؤساء مجالس المدن والمشاركة كفريق عمل متعاون من أجل أبناء المحافظة والصالح العام، مؤكداً مشاركة الجميع فى المسئولية والعمل بكل جد واجتهاد من أجل هذا الشعب الأصيل وتحقيق التنمية الشاملة على أرض محافظة كفرالشيخ.

 

 

52598891_2737388169709084_4340867328024510464_n
52598891_2737388169709084_4340867328024510464_n

 

52666722_2737388066375761_249778788081074176_n
52666722_2737388066375761_249778788081074176_n

 

52706467_2737388349709066_817487165834395648_n
52706467_2737388349709066_817487165834395648_n

 

52786710_2737388466375721_2040318115111239680_n
52786710_2737388466375721_2040318115111239680_n

 

52908634_2737388253042409_3134339950049230848_n
52908634_2737388253042409_3134339950049230848_n

 

52956970_2737387916375776_2112720375979704320_n
52956970_2737387916375776_2112720375979704320_n

 

52974611_2737387983042436_1246396850714443776_n
52974611_2737387983042436_1246396850714443776_n

 

53060059_2737387593042475_6721694320128163840_n
53060059_2737387593042475_6721694320128163840_n

 

53139444_2737387823042452_2147176523478597632_n
53139444_2737387823042452_2147176523478597632_n

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ كفرالشيخ : الغاء أعمال الرصف بالأمر المباشر

كفر الشيخ

محافظة كفر الشيخ

ازالة

تعديات

اراى زراعية

تعاون

فريق عمل




لا تفوتك
رسميا.. تأجيل مباراتى "الأهلى وبيراميدز" و"الزمالك والمقاصة" بكأس مصر

رسميا.. تأجيل مباراتى "الأهلى وبيراميدز" و"الزمالك والمقاصة" بكأس مصر

الحكومة الهندية تعلن قصف معسكرات متشددين داخل باكستان

الحكومة الهندية تعلن قصف معسكرات متشددين داخل باكستان

صور.. مصر جميلة.. "الشخلوبة" قرية ذات طبيعة خلابة على ضفاف بحيرة البرلس وأحد مقاصد السياحة العالمية بكفر الشيخ.. تتوافد عليها آلاف الطيور من أوروبا لمناخها المعتدل.. ومطالب بالترويج لها سياحيا.. وليس بها بطالة

صور.. مصر جميلة.. "الشخلوبة" قرية ذات طبيعة خلابة على ضفاف بحيرة البرلس وأحد مقاصد السياحة العالمية بكفر الشيخ.. تتوافد عليها آلاف الطيور من أوروبا لمناخها المعتدل.. ومطالب بالترويج لها سياحيا.. وليس بها بطالة

"الصحفيين" تستعد لانتخابات التجديد النصفى.. تشكيل 30 لجنة انتخابية بالقاهرة والإسكندرية.. وتخاطب مجلس الدولة لزيادة عدد المشرفين لـ31 قاضيا.. وتقرر إرسال رسائل SMS للأعضاء بأرقام لجانهم وأماكنها

"الصحفيين" تستعد لانتخابات التجديد النصفى.. تشكيل 30 لجنة انتخابية بالقاهرة والإسكندرية.. وتخاطب مجلس الدولة لزيادة عدد المشرفين لـ31 قاضيا.. وتقرر إرسال رسائل SMS للأعضاء بأرقام لجانهم وأماكنها

رئيس وزراء فنلندا: مصر واحدة من أكبر الشركاء التجاريين لنا بالشرق الأوسط

رئيس وزراء فنلندا: مصر واحدة من أكبر الشركاء التجاريين لنا بالشرق الأوسط

ومن الشهرة ما قتل.. أشخاص عرضوا حياتهم للخطر عشان عيون الفانز.. فيديو وصور

ومن الشهرة ما قتل.. أشخاص عرضوا حياتهم للخطر عشان عيون الفانز.. فيديو وصور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة