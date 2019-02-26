فيديو وصور.. محافظ كفر الشيخ يشدد على تنفيذ إزالات التعديات على الأراضى

كفر الشيخ – محمد سليمان

اجتمع الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء برؤساء مراكز المدن بحضور اللواء محمد بندارى، السكرتير العام للمحافظة، مشددا على إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وحماية أملاك الدولة بجميع المراكز والمدن من المهد بالتعاون مع الأجهزة المعنية بالمحافظة للحفاظ على الرقعة الزراعية وفرض سيادة القانون، حرصاً على حقوق الأجيال القادمة.

وأكد محافظ كفرالشيخ، إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وحماية أملاك الدولة بالتعاون مع مديرية الأمن وجميع أجهزة المحافظة والتنسيق من خلال غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وغرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن بشكل دائم لمتابعة أعمال إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وحماية أملاك الدولة، والأقفاص السمكية بنهر النيل بنطاق المحافظة.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أننا لن نفرط فى حق الدولة الذى هو حق الشعب وإزالة التعديات على الأراضى الزراعية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، باسترداد جميع أملاك الدولة، والمتابعة اليومية مع جميع رؤساء المراكز والمدن بما تم على أرض الواقع بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية.

وأشار محافظ كفر الشيح إلى أن الأجهزة المعنية بالمحافظة مستمرة فى إزالة التعديات على الأراضى الزراعية التى هى حقاً للأجيال القادمة، مشدداً على إزالة التعديات من المهد، مع اتخاذ كافة الإجراءات ضد المتعدين، مشيداً بدور الأجهزة الأمنية، والزراعة، والوحدات المحلية فى تنفيذ الإزالات والحفاظ على الرقعة الزراعية.

وكلف محافظ كفر الشيخ بالتعاون بين رؤساء مجالس المدن والمشاركة كفريق عمل متعاون من أجل أبناء المحافظة والصالح العام، مؤكداً مشاركة الجميع فى المسئولية والعمل بكل جد واجتهاد من أجل هذا الشعب الأصيل وتحقيق التنمية الشاملة على أرض محافظة كفرالشيخ.



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