فيديو وصور.. تجمد شلالات نياجرا وأموج ثلجية تضرب نيويورك

كتب محمد رضا

تجمدت مساحات كبيرة من شلالات نياجرا فى كندا، بسبب الانخفاض الشديد لدرجات الحرارة، وقد جذبت تلك المظاهر الطبيعية الخلابة الزوار لمشاهدة تلك الأعجوبة النادرة، حيث تحمس الزوار لالتقاط الصور التذكارية للمياه المتجمدة فى الشلالات التى تمتد على الحدود بين أونتاريو فى كندا، وولاية نيويورك الأمريكية.

وعلى الجانب الأمريكى، شوهدت أمواج ثلجية فى نيويورك، الاثنين، وقد ضربت الأمواج الشديدة نيويورك، بسبب الرياح القوية، حيث تراوحت سرعة الرياح ما بين 30 - 40 ميل فى الساعة، فى محطة بين يان للأرصاد الجوية فى نيويورك، ومع هذه السرعة الكبيرة للرياح خلقت موجات من الثلج، فى ظل وصول درجات الحرارة فى المنطقة إلى 60 درجة مئوية تحت الصفر، وذلك حسب ما نشرته صحيفة "اكسبريس" البريطانية، الاثنين.

ومن جهتها، أصدرت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية (RM)، مذكرات حول الرياح لضمان بقاء المواطنين فى مأمن فى أكثر من 10 ولايات، من مراكز داكوتا الشمالية إلى الساحل الشرقى، بينما هناك مخاوف من أن الحيوانات الأليفة المحلية يمكن أن تكون قد تجمدت حتى الموت إذا تركت لفترة طويلة فى البرد.



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