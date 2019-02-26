فيديو وإنفوجراف..الحكومة ترصد 10 شائعات انتشرت فى 9 أيام

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في تقريره الدورى لرصد الشائعات، رصد 10 شائعات انتشرت في 9 أيام .

وتضمنت الشائعات توقيع اتفاقية بين مصر والاتحاد الأوروبي لتبادل البيانات الشخصية للمواطنين وتوقف صرف العلاج الشهري لمرضى السكر من التأمين الصحي لحين انتهاء حملة فيروس سي وفرض ضرائب جديدة على المواطنين ضمن منظومة التشريعات الجديدة وإهدار 60 مليار جنيه من أموال الأوقاف وعدم استعداد الحكومة للتصدي للجراد نظراً لنقص مبيدات مكافحته وإلغاء امتحانات الصف الأول الثانوي للطلاب المصريين بالخارج وإلغاء إجازة يوم السبت بالمدارس في نظام التعليم الجديد وإلغاء حصة التربية الرياضية بالمدارس وفرض رسوم على الأمتعة الشخصية للركاب بالسكك الحديدية وفرض رسوم دخول لمنطقة كورنيش النيل بالمنيا.