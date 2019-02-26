video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 26 فبراير 2019 03:06 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

فيديو وإنفوجراف..الحكومة ترصد 10 شائعات انتشرت فى 9 أيام

الثلاثاء، 26 فبراير 2019 02:21 م
فيديو وإنفوجراف..الحكومة ترصد 10 شائعات انتشرت فى 9 أيام الحكومة ترصد 10 شائعات
كتبت هند مختار
إضافة تعليق
كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في تقريره الدورى لرصد الشائعات، رصد 10 شائعات انتشرت في 9 أيام .

 

 

وتضمنت الشائعات توقيع اتفاقية بين مصر والاتحاد الأوروبي لتبادل البيانات الشخصية للمواطنين وتوقف صرف العلاج الشهري لمرضى السكر من التأمين الصحي لحين انتهاء حملة فيروس سي وفرض ضرائب جديدة على المواطنين ضمن منظومة التشريعات الجديدة وإهدار 60 مليار جنيه من أموال الأوقاف وعدم استعداد الحكومة للتصدي للجراد نظراً لنقص مبيدات مكافحته وإلغاء امتحانات الصف الأول الثانوي للطلاب المصريين بالخارج وإلغاء إجازة يوم السبت بالمدارس في نظام التعليم الجديد وإلغاء حصة التربية الرياضية بالمدارس وفرض رسوم على الأمتعة الشخصية للركاب بالسكك الحديدية وفرض رسوم دخول لمنطقة كورنيش النيل بالمنيا.
 
 
الحكومة-ترصد-10-شائعات-انتشرت-فى-9-أيام-(1)
 

الحكومة-ترصد-10-شائعات-انتشرت-فى-9-أيام-(2)
 

الحكومة-ترصد-10-شائعات-انتشرت-فى-9-أيام-(3)
 

الحكومة-ترصد-10-شائعات-انتشرت-فى-9-أيام-(4)
 

الحكومة-ترصد-10-شائعات-انتشرت-فى-9-أيام-(5)
 

الحكومة-ترصد-10-شائعات-انتشرت-فى-9-أيام-(6)
 

الحكومة-ترصد-10-شائعات-انتشرت-فى-9-أيام-(7)
 

الحكومة-ترصد-10-شائعات-انتشرت-فى-9-أيام-(8)
 

الحكومة-ترصد-10-شائعات-انتشرت-فى-9-أيام-(9)
 

الحكومة-ترصد-10-شائعات-انتشرت-فى-9-أيام-(10)
 

الحكومة-ترصد-10-شائعات-انتشرت-فى-9-أيام-(12)
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الزراعة: مستعدون لمكافحة الجراد المتوقع دخوله مصر مايو المقبل

النقل تنفى فرض رسوم على الأمتعة الخاصة للركاب بقطارات السكك الحديدية

محافظة المنيا تنفى فرض رسوم دخول لكورنيش النيل

المنيا

مجلس الوزراء

تقرير الشائعات

رسوم

اخبار مصر

اجازة السبت

الاوقاف

اهدار




لا تفوتك
رسميا.. تأجيل مباراتى "الأهلى وبيراميدز" و"الزمالك والمقاصة" بكأس مصر

رسميا.. تأجيل مباراتى "الأهلى وبيراميدز" و"الزمالك والمقاصة" بكأس مصر

الحكومة الهندية تعلن قصف معسكرات متشددين داخل باكستان

الحكومة الهندية تعلن قصف معسكرات متشددين داخل باكستان

صور.. مصر جميلة.. "الشخلوبة" قرية ذات طبيعة خلابة على ضفاف بحيرة البرلس وأحد مقاصد السياحة العالمية بكفر الشيخ.. تتوافد عليها آلاف الطيور من أوروبا لمناخها المعتدل.. ومطالب بالترويج لها سياحيا.. وليس بها بطالة

صور.. مصر جميلة.. "الشخلوبة" قرية ذات طبيعة خلابة على ضفاف بحيرة البرلس وأحد مقاصد السياحة العالمية بكفر الشيخ.. تتوافد عليها آلاف الطيور من أوروبا لمناخها المعتدل.. ومطالب بالترويج لها سياحيا.. وليس بها بطالة

"الصحفيين" تستعد لانتخابات التجديد النصفى.. تشكيل 30 لجنة انتخابية بالقاهرة والإسكندرية.. وتخاطب مجلس الدولة لزيادة عدد المشرفين لـ31 قاضيا.. وتقرر إرسال رسائل SMS للأعضاء بأرقام لجانهم وأماكنها

"الصحفيين" تستعد لانتخابات التجديد النصفى.. تشكيل 30 لجنة انتخابية بالقاهرة والإسكندرية.. وتخاطب مجلس الدولة لزيادة عدد المشرفين لـ31 قاضيا.. وتقرر إرسال رسائل SMS للأعضاء بأرقام لجانهم وأماكنها

رئيس وزراء فنلندا: مصر واحدة من أكبر الشركاء التجاريين لنا بالشرق الأوسط

رئيس وزراء فنلندا: مصر واحدة من أكبر الشركاء التجاريين لنا بالشرق الأوسط

ومن الشهرة ما قتل.. أشخاص عرضوا حياتهم للخطر عشان عيون الفانز.. فيديو وصور

ومن الشهرة ما قتل.. أشخاص عرضوا حياتهم للخطر عشان عيون الفانز.. فيديو وصور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة