فيديو.. طريقة استخراج الفوسفات مع عمال شركة فوسفات مصر بأبو طرطور

كتبت أسماء أمين

تحدث الجيولوجى ممدوح عبد العاطى محمد مدير موقع شركة فوسفات مصر، بأبو طرطور بالوادى الجديد، عن طريقة استخراج الفوسفات من الجبل، والذى يتم استخراجه من جبل يصل طوله حوالى 4 أمتار للوصول إلى الفوسفات فى الطبقات السفلى من الجبل.

وأوضح مدير موقع شركة فوسفات مصر لـ"اليوم السابع"، أن طبقة الفوسفات يتم استخراجها من جبل بطول 4 متر للوصل إلى طبقة الفوسفات فى الطبقات السفلى من الجبل.

وتحدث مدير موقع شركة فوسفات مصر، عن طريقة استخراج الفوسفات من الجبل والذى يبدأ بإزالة الغطاء الصخرى ومعظمه من الحجر الجيرى والطفلة من الجبل ويتم إزالة هذه الطبقات للوصول إلى طبقة الفوسفات فى الطبقات السفلى من الجبل وتكسيرها ونقلها لمنطقة المكسرات.

وأكد عبد العاطى أن معظم العاملين بالموقع لديهم حب كبير للعمل وخاصة وأنهم من معظم محافظات مصر وأكثرهم من صعيد مصر.