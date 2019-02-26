فيديو.. "ارسم.. لون.. كلنا واحد" مبادرة الداخلية لتعليم الأطفال السلوكيات الأمنية

كتب محمود عبد الراضي

واصل عدد من ضباط مديريات الأمن زيارة عدد من أطفال المدارس الابتدائية وتوزيع كتيبات تثقيفية موجهة إلى جمهور الأطفال من الفئة العمرية الأصغر بـعنوان "إرسم .. لون - كلنا واحد"، و"صور ملونة لمركبات ودراجات نارية حديثة للشرطة.. بأسلوب بازل"، بهدف توعية بثقافة العمل الأمنى منذ الصغر ، من خلال تقديم معلومات مبسطة ضمن محتوى جاذب يوضح دور رجال الشرطة فى حمايتهم وحماية أسرهم-تحديداً فى مجالى "المرور والحماية المدنية" .

وفى سياق متصل، ألقى أحد الضباط بمديرية أمن بورسعيد ندوة لطلاب (مدرسة أبوبكر الصديق) للغات بعنوان (دور الشرطة فى المجتمع) وذلك للتعرف على دور الشرطة فى تحقيق الأمن والأمان ومواجهة الإرهاب .