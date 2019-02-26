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فصل الكهرباء "غدا الأربعاء "عن بعض المناطق بمدينة بني سويف لأعمال الصيانة

الثلاثاء، 26 فبراير 2019 05:45 م
فصل الكهرباء "غدا الأربعاء "عن بعض المناطق بمدينة بني سويف لأعمال الصيانة قطع الكهرباء - أرشيفية
بنى سويف :هانى فتحى
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أعلن قطاع كهرباء بنى سويف أنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن مغذي الحرية بلوحة الجامعة ، وذلك بداية من الساعة الـ 8 صباح غد الأربعاء وحتى الساعة 12 ظهر نفس اليوم،لإجراء أعمال الصيانة الدورية لضمان استمرار الخدمة بالشكل المطلوب

وأوضح القطاع فى بيان له أن الأماكن التى سيتم فصل التيار عنها هي: (منطقة أرض السجن بالكامل ، شارع الأوتوبيس,أبراج: بانوراما خفاجة وعبدالعزيز التونسى ، وزيزينيا ،والحياة ,الجوازات ،وبنك التنمية والائتمان الزراعى (الزراعي المصري),بنزينة شل)

ويتقدم قطاع الكهرباء باعتذاره عن ساعات فصل التيار بسبب أعمال الصيانة المطلوبة لرفع كفاءة الخدمة المقدمة في هذا المرفق الحيوي، فإنه يهيب بالمواطنين والمصالح الحكومية والمنشآت الخدمية المختلفة المتأثرة بـ"القطع المؤقت " للخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء  خلال فترة انقطاع الكهرباء  والتي لن تزيد عن 4 ساعات على أقصى تقدير (بحسب بيان قطاع الكهرباء)

 

 


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