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غدا طقس معتدل.. وأمطار على السواحل الشمالية والصغرى بالقاهرة 11 درجة

الثلاثاء، 26 فبراير 2019 01:26 م
غدا طقس معتدل.. وأمطار على السواحل الشمالية والصغرى بالقاهرة 11 درجة درجات الحرارة - أرشيفية
كتب أسامة عبد الحميد
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الأربعاء، طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب البلاد نهارا شديد البرودة ليلا.

كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر ومناطق من الوجه البحرى،  قد تمتد إلى القاهرة وتنشط الرياح الغربية مثيرة للرمال والأتربة، على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وسيناء وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط.

وعن حالة البحر المتوسط، فهو مضطرب، وارتفاع الموج من 2.5 إلى 3 متر والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر معتدل  إلى مضطرب ، وارتفاع الموج من 2 إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا، القاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 10 درجات ، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 10 درجات ، وسوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 10 درجات، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 12 درجة، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 15 درجة.

 

 


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