غدا.. بدء أعمال الامتحان الإلكترونى التجريبى بطب بشرى بنى سويف

بنى سويف - أيمن لطفى

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، عن بدء أعمال الامتحان الإلكتروني التجريبي بكلية الطب البشرى، غدا الأربعاء، جاء ذلك خلال تفقده لقاعة امتحانات التعليم الإلكتروني، ومتابعة تدريب الطلاب على كيفية أداء الامتحان واستخدام الإيميل الرسمي لكل طالب.

وأعرب رئيس الجامعة، عن تطلعه لنجاح تجربة الإمتحانات الإلكترونية لكلية الطب، وذلك في ضوء تطبيق نظام الخمس سنوات للطلاب الجدد، لافتًا إلى أن التجربة هذا العام سوف تجرب على مرحلة البكالوريووس، وتعمم على الطلاب الجدد اعتبارا من العام القادم، موضحا أن ذلك يأتى في إطار اهتمام القيادة السياسية بالتعليم وإطلاق عام التعليم على العام الحالى، مؤكداً أن الجامعة حملت على عاتقها ملف تطوير التعليم، وكانت البداية بكليات القطاع الطبي وعلى رأسها كلية الطب البشرى وجارى العمل على تعميم التجربة بسائر كليات الجامعة.

وأضاف رئيس الجامعة، أن الخمسة طلاب الأوائل على مستوى الجمهورية سوف يكرمون من المجلس الأعلى للجامعات، ويمنحون رحلات ترفيهية في الداخل والخارج، فضلا عن تكريم الجامعة للعشرة الأوائل في هذا النظام الجديد، مشدداً على ضرورة توفير كافة سبل الراحة للطلاب، وتجريب كافة وسائل التعليم الحديثة قبل بدء الاختبار.