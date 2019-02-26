video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 26 فبراير 2019 07:29 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

طقس معتدل نسبيا على معظم مناطق السعودية ونشاط للرياح المثيرة للأتربة

الثلاثاء، 26 فبراير 2019 07:01 ص
طقس معتدل نسبيا على معظم مناطق السعودية ونشاط للرياح المثيرة للأتربة طقس
وكالات الأنباء
إضافة تعليق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية فى تقريرها عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء نشاطًا للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، والقصيم والأجزاء الشرقية من منطقتى مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى الأجزاء الغربية من منطقة الرياض، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا والفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على تلك المناطق كذلك على مرتفعات الباحة، عسير، جازان والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى جنوبية تتحول على الجزء الشمالي جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 16-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

طقس الأسبوع ميكس حر وبرد وأتربة وأمطار.. ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة بجميع الأنحاء ورياح مثيرة للرمال والأتربة.. الأرصاد: الارتفاع يصل 6 درجات الإثنين وانكسار الموجة الثلاثاء..ونناشد المواطنين عدم تخفيف الملابس

طقس اليوم معتدل نهارا شديد البرودة ليلا ..والصغرى بالقاهرة 11 درجة

الأرصاد: طقس الغد معتدل على الوجه البحرى والصغرى فى القاهرة 11 درجة

الأرصاد: طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية اليوم.. والصغرى بالقاهرة 11 درجة

طقس

درجات الحرارة

السعودية

أخبار عربية




لا تفوتك
المقاصة يتراجع عن مواجهة الزمالك بالناشئين.. ويؤكد: هدفنا الفوز

المقاصة يتراجع عن مواجهة الزمالك بالناشئين.. ويؤكد: هدفنا الفوز

السيسى يؤكد لـ"صباح الأحمد" اعتزاز مصر الكامل بالروابط الوثيقة مع الكويت

السيسى يؤكد لـ"صباح الأحمد" اعتزاز مصر الكامل بالروابط الوثيقة مع الكويت

مؤامرة فيليب موريس على الصناعة المصرية..الشركة أجلت سداد 200 مليون دولار.. ورفضت عرض لدفع 40% من مديونيتها بالدولار وتمسكت بالدفع بالجنيه.. وحرمت الدولة من مورد للنقد الأجنبى..البرلمان يتحرك لكشف المخالفات

مؤامرة فيليب موريس على الصناعة المصرية..الشركة أجلت سداد 200 مليون دولار.. ورفضت عرض لدفع 40% من مديونيتها بالدولار وتمسكت بالدفع بالجنيه.. وحرمت الدولة من مورد للنقد الأجنبى..البرلمان يتحرك لكشف المخالفات

الـ"سوشيال ميديا" ساحة تزييف الحقائق ونشر المعلومات المفبركة.. الكتائب الإلكترونية للإخوان تستعطف البسطاء بمنابر "التواصل الاجتماعى".. ومطالب باستراتيجية واضحة للتصدى والرد الإلكترونى الفورى والمترجم

الـ"سوشيال ميديا" ساحة تزييف الحقائق ونشر المعلومات المفبركة.. الكتائب الإلكترونية للإخوان تستعطف البسطاء بمنابر "التواصل الاجتماعى".. ومطالب باستراتيجية واضحة للتصدى والرد الإلكترونى الفورى والمترجم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة