طالب يطعن زميله في مشاجرة بموقف سيارات كفر شكر

جري نقل المصاب الي مستشفي بنها الجامعي وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق .

تلقي اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية اخطارا من العميد أنور حشيش مأمور مركز كفر شكر ، بوصول السيد ع م 19 عاما طالب مصاب بجرح نافذ الصدر من الجهة اليسرى وجرح قطعي بالكتفين .

انتقل العميد يحي راضي مدير المباحث الجنائية بالمديرية ، بسؤال المصاب ،قرر بحدوث مشادة كلامية بينه وأحد زملائه بذات المدرسة ويدعي عمرو ا ص 19 عاما طالب بموقف السيارات المؤدي لمحل إقامتهما، تطورت لمشاجره تعدى خلالها الأخير عليه بالضرب وإحداث إصابته المشار اليها مستخدما ًسلاح ابيض" سكين " وذلك على اثر وجود خلافات سابقه بينهما ، وفر هارباً .

تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم، وبمواجهته اقر بإرتكابة الواقعة علي النحو المبين ، أرشد عن السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة ، وتم التحفظ عليه ،تحرر عن ذلك المحضر رقم 1194 جنح مركز كفر شكرلسنة 2019م وتولت النيابة التحقيق .