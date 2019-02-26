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طالب يطعن زميله في مشاجرة بموقف سيارات كفر شكر

الثلاثاء، 26 فبراير 2019 12:35 م
طالب يطعن زميله في مشاجرة بموقف سيارات كفر شكر اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية
القليوبية - نيفين طه
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طعن طالب زميله  بسلاح ابيض " مطواة " في مشاجرة بينهما داخل موقف سيارات كفر شكر عقب إنتهاء اليوم الدراسي.

جري نقل المصاب الي مستشفي بنها الجامعي وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق .
 
تلقي اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية اخطارا من العميد أنور حشيش مأمور مركز كفر شكر ، بوصول  السيد ع  م  19 عاما طالب  مصاب بجرح نافذ الصدر من الجهة اليسرى وجرح قطعي بالكتفين .
 
 انتقل العميد يحي راضي مدير المباحث الجنائية بالمديرية ، بسؤال المصاب ،قرر بحدوث مشادة كلامية بينه وأحد زملائه بذات المدرسة ويدعي عمرو ا  ص  19 عاما طالب بموقف السيارات المؤدي لمحل إقامتهما، تطورت لمشاجره تعدى خلالها الأخير عليه بالضرب وإحداث إصابته المشار اليها مستخدما ًسلاح ابيض" سكين " وذلك على اثر وجود خلافات سابقه بينهما ، وفر هارباً .
 
تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم، وبمواجهته اقر بإرتكابة الواقعة علي النحو المبين ، أرشد عن السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة ، وتم التحفظ عليه ،تحرر عن ذلك المحضر رقم 1194 جنح مركز كفر شكرلسنة 2019م  وتولت النيابة التحقيق .
 

 

 


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