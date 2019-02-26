ضبط 4610 هاربين من أحكام وتحصيل203797 ألف جنيه غرامات فى الغربية

الغربية – عادل ضرة

شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة بنطاق المراكز والأقسام، لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام، ضمت ضباط تنفيذ الأحكام، برئاسة العميد وائل الصيرفى رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى، تحت إشراف اللواء طارق حسونة مدير الأمن.

أسفرت جهود الحملة المكبرة عن ضبط 4610 هاربين من أحكام، منهم 2825 حكما فى غرامات، و1479 حكما فى جنح الحبس الجزئي 194 حكما فى المستأنف، و 84 حكما فى مخالفات، وضبط 10 متهمين محكوم عليهم فى جناية وتحصيل 203797 ألف جنيه غرامات، تم إيداع المبلغ خزينة المحكمة، وتولت النيابة التحقيق.