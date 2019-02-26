ضبط مستريح جديد جمع 650 ألف جنيه من ضحاياه بقصد توظيفها بالغربية

نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط شخص بالغربية لنصبه على عدد من المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بلغت 650 ألف جنيه، بقصد توظيفها واستثمارها لهم فى مجال تجارة مواد البناء.

تلقى فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا بلاغاً من "محمود.ع" طبيب علاج طبيعى ومقيم المحلة الكبرى بمحافظة الغربية و5 آخرين، يتضررون فيه من "على.ش" مقيم طنطا بالغربية لاستلائه منهم على 650 ألف جنيه، بقصد توظيفها واستثمارها لهم فى مجال تجارة مواد البناء مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنه لم يفى بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها من الشاكين.

وبالبحث والتحرى أسفرت الجهود عن صحة الواقعة، وبالتنسيق مع الجهات الأمنية بأمن الغربية تبين أن المتهم محبوس على ذمة قضيتى "إيصال أمانة"، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، ووجه اللواء إبراهيم الديب مساعد وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.