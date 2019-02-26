ضبط متهم نصب على مواطنين بحجة تسفيرهم لفرنسا وإيطاليا فى الغربية

الغربية – عادل ضرة

تمكن المقدم وليد فايد رئيس قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الغربية، بإشراف اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية، والعميد إيهاب عطية رئيس مباحث المديرية، من ضبط متهم حاصل على دبلوم صنايع مقيم قرية ميت حبيب مركز سمنود، محكوم عليه بالسجن فى 6 قضايا ومطلوب ضبطه فى 3 قضايا نصب، لقيامه بالنصب على مواطنين وحصوله على مبالغ مالية منهم مقابل تسفيرهم لدول فرنسا وإيطاليا.

كانت معلومات أكدتها تحريات رئيس قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، بقيام "محمود .ع.غ" 36 سنة وشهرته الخطيب، حاصل على دبلوم صنايع ومقيم قرية ميت حبيب مركز سمنود محكوم عليه فى 6 أحكام حبس متنوع ومطلوب ضبطه فى واقعة المحضر رقم(2019/4141) جنح سمنود، عن بلاغ مصطفى رضا عبد الوهاب عبد الفتاح ليلة 22 سنة حاصل على دبلوم صنايع ومقيم مركز شربين دقهلية، و3 أخرين لقيامة بالنصب والاحتيال عليهم والحصول منهم على مبالغ مالية بلغ إجماليها 265 ألف جنيه مقابل تسفيرهم لدول (فرنسا وإيطاليا) وعدم التزامه بذلك، ورفضه رد المبالغ المالية إليهم.

وواقعة المحضر رقم ( 2019/4142 ) جنح سمنود عن بلاغ المدعو "فاروق ابراهيم عبد العظيم زايد" 28سنة محامى حر ومقيم محلة أبو على مركز المحله وأخر لقيامه بالنصب والاحتيال عليهما والحصول من الأول على مبلغ 50 ألف جنيه، ومن الثانى على مبلغ خمسه وعشرون ألف جنبه من أصل مبلغ 140 ألف جنيه متفق عليه لكلا منهما، مقابل تسفيرهما لدولة فرنسا وعدم إلتزامه بذلك ورفضه رد المبالغ المالية إليهما.

وواقعة المحضر رقم16842 جنح قسم ثالث المنتزة الإسكندريه لسنة 2018 هجرة غير شرعية بممارسة نشاط واسع فى مجال الهجرة غير الشرعية والنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على اموالهم بزعم تسفيرهم للخارج.

وأضافت التحريات بقيام المتهم المذكور بالهرب من محل إقامته خشية ضبطه وملاحقته أمنيا، واتخاذه من إحدى الشقق المستأجرة بمنطقة الوزارية دائرة قسم أول المحله وكر لاختبائه.

ووجه اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، بسرعة ضبط المتهم، وقامت مأمورية من صباط قسم الأموال العامه، بالاشتراك مع فرع البحث بالمحله لاستهداف المتهم المذكور، أسفرت عن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الوقائع سالفة الذكر، وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.