video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 26 فبراير 2019 01:35 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط متهم لاستيلائه على السلع التموينية المدعمة فى الجيزة

الثلاثاء، 26 فبراير 2019 10:11 ص
ضبط متهم لاستيلائه على السلع التموينية المدعمة فى الجيزة مباحث التموين - صورة أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
إضافة تعليق
ألقى ضباط مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، القبض على أحد الأشخاص لاتهامه بالاستيلاء على المال العام، وتجميعه والاستيلاء على سلع تموينية مدعمة من قبل الدولة بإجمالى مبلغ 110.216 جنيه.
 
كما أسفرت حملة تموينية عن تحرير 74 قضية غش تجارى، وعدم حمل شهادات صحية، وعدم الإعلان عن الأسعار، بالإضافة إلى إغلاق منشآت غير مرخصة، وإنتاج خبز ناقص الوزن. 
 
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وأخطر اللواء مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، وباشرت النيابات المختصة التحقيق. 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

جولة لوزير التموين اليوم لافتتاح منافذ سلعية وتفقد مصنع السكر بأسوان

حملات مكثفة لـ"تموين الإسكندرية" تسفر عن ضبط 3 مصانع مخالفة ببرج العرب

حملة أمنية

مباحث التموين

سلع مدعمة

أمن الجيزة

اخبار الحوادث اليوم

أخبار مصر اليوم




لا تفوتك
المقاصة يتراجع عن مواجهة الزمالك بالناشئين.. ويؤكد: هدفنا الفوز

المقاصة يتراجع عن مواجهة الزمالك بالناشئين.. ويؤكد: هدفنا الفوز

السيسى يؤكد لـ"صباح الأحمد" اعتزاز مصر الكامل بالروابط الوثيقة مع الكويت

السيسى يؤكد لـ"صباح الأحمد" اعتزاز مصر الكامل بالروابط الوثيقة مع الكويت

مؤامرة فيليب موريس على الصناعة المصرية..الشركة أجلت سداد 200 مليون دولار.. ورفضت عرض لدفع 40% من مديونيتها بالدولار وتمسكت بالدفع بالجنيه.. وحرمت الدولة من مورد للنقد الأجنبى..البرلمان يتحرك لكشف المخالفات

مؤامرة فيليب موريس على الصناعة المصرية..الشركة أجلت سداد 200 مليون دولار.. ورفضت عرض لدفع 40% من مديونيتها بالدولار وتمسكت بالدفع بالجنيه.. وحرمت الدولة من مورد للنقد الأجنبى..البرلمان يتحرك لكشف المخالفات

الـ"سوشيال ميديا" ساحة تزييف الحقائق ونشر المعلومات المفبركة.. الكتائب الإلكترونية للإخوان تستعطف البسطاء بمنابر "التواصل الاجتماعى".. ومطالب باستراتيجية واضحة للتصدى والرد الإلكترونى الفورى والمترجم

الـ"سوشيال ميديا" ساحة تزييف الحقائق ونشر المعلومات المفبركة.. الكتائب الإلكترونية للإخوان تستعطف البسطاء بمنابر "التواصل الاجتماعى".. ومطالب باستراتيجية واضحة للتصدى والرد الإلكترونى الفورى والمترجم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة