ضبط متهم لاستيلائه على السلع التموينية المدعمة فى الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

ألقى ضباط مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، القبض على أحد الأشخاص لاتهامه بالاستيلاء على المال العام، وتجميعه والاستيلاء على سلع تموينية مدعمة من قبل الدولة بإجمالى مبلغ 110.216 جنيه.

كما أسفرت حملة تموينية عن تحرير 74 قضية غش تجارى، وعدم حمل شهادات صحية، وعدم الإعلان عن الأسعار، بالإضافة إلى إغلاق منشآت غير مرخصة، وإنتاج خبز ناقص الوزن.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وأخطر اللواء مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.