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ضبط صاحبة مخبز لاستيلائها على 1.5 طن دقيق مدعم فى البحيرة

الثلاثاء، 26 فبراير 2019 11:01 ص
ضبط صاحبة مخبز لاستيلائها على 1.5 طن دقيق مدعم فى البحيرة دقيق مدعم-ارشيفية
البحيرة - ناصر جودة
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شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة بقيادة اللواء جمال الرشيدى مدير الأمن  حملة مكثفة للرقابة على الأسواق وضبط المخالفين بالتعاون مع مديرية التموين.

أسفرت تلك الحملة التى شارك فيها اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، والعقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين، وكمال راشد وكيل وزارة التموين عن ضبط "س.ع" 44 سنة صاحبة مخبز بلدى كائن بناحية بمركز كفر الدوار لقيامها بالاستيلاء والتصرف فى حصة الدقيق البلدى المدعم وبيعه بالسوق السوداء محققاً أرباح غير مشروعة، وبمراجعة الفواتير والسجلات تبين استيلاءها وتصرفها فى كمية 1.5 طن دقيق بلدى مدعم  .

وضبط "إ.س.م" 39 سنة صاحب مصنع منظفات بدون ترخيص كائن بمركز دمنهور لقيامه بإدارة المصنع بدون الحصول على تراخيص أو سجل صناعى وضُبط بحوزته كمية 1060 لتر صابون سائل ومعطر صابون .

كما أسفرت الحملة عن ضبط "م .م.ذ" 43 سنة صاحب معمل ألبان كائن بمركز دمنهور لقيامه باستخدام ملح طعام مجهول المصدر وحيازة وإنتاج أجبان منتهية الصلاحية وضُبط بحوزته كمية 8.195 طن ملح طعام وجبنة بيضاء منتهية الصلاحية، تم تحرير المحاضر اللازمة تمهيدا لإحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.


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