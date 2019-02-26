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ضاحى خلفان: الدفاع عن المملكة العربية السعودية على السوشيال ميديا واجب

الثلاثاء، 26 فبراير 2019 03:16 م
ضاحى خلفان: الدفاع عن المملكة العربية السعودية على السوشيال ميديا واجب الفريق ضاحى خلفان
كتبت ريهام عبد الله
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أكد ضاحى خلفان تميم، قائد شرطة دبى السابق، أن الدفاع عن المملكة العربية السعودية فى وسائل التواصل الاجتماعى، هو واجب، مشيرا إلى أنه يوجه الرسالة إلى من يهمه الأمر.

وقال خلفان:"رسالة إلى من يهمه الأمر: دفاعنا عن المملكة العربية السعودية في وسائل التواصل الاجتماعي...واجب".

ضاحى خلفان
ضاحى خلفان

وكان ضاحى قد انتقد أداء الحكومة الإيرانية والفساد الذى ترتكبه ضد الشعب، قائلا: "عندما يجوع شعب فى بلد مثل إيران فاعلم أن الفساد الحكومى وصل إلى أسفل درجاته نزولا من القمة".

 
 

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ضاحى خلفان تميم

اليوم السابع بلس

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