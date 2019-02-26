video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 26 فبراير 2019 03:01 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

صور.. وزير الرياضة لطلاب جامعة عين شمس: "مصر رجعت تانى تستضيف البطولات الدولية"

الثلاثاء، 26 فبراير 2019 12:38 م
صور.. وزير الرياضة لطلاب جامعة عين شمس: "مصر رجعت تانى تستضيف البطولات الدولية" الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة
كتب محمود راغب - تصوير كريم عبد العزيز
إضافة تعليق
 
أعرب الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، عن سعادته باستضافته بجامعة عين شمس، موجها رسالة لطلاب الجامعة قائلا :"جامعة عين شمس تاريخ هنيئا لكم افخروا بها".
 
وأكد وزير الشباب والرياضة ، خلال اللقاء المفتوح الذى تنظمة الجامعة بمشاركة الآلاف من الطلاب، أن مصر استعادت دورها مرة أخرى ، قائلا:" مصر رجعت تانى تستضيف كل البطولات الدولية" .
 
وأشار وزير الشباب والرياضة، إلى أن مصر بقيادة الرئيس السيسى، ورئاسة مصر للاتحاد الإفريقى والقمة الأوربية بشرم الشيخ.. كل ذلك يعكس الوضع الحالى الحقيقى لبلدكم، ويؤكد أننا نسير فى الطريق الصحيح، لافتا إلى أن الدولة تهتم بكافة الألعاب الرياضية ونسعى لتمثيل شبابنا فى كافة الألعاب والبطولات الدولية ، قائلا :"الرياضة فى مصر مش كرة قدم بس"، مؤكدا إن بطولة الدورى الحالية هى الأقوى منذ عام 2012 وحقوق الرعاية فى بعض الأندية وصلت لمليار جنيه .
 
وتابع وزير الشباب والرياضة قائلا :"كلمتنا موجودة غصب عن أى حد فى المنظومة الكروية، وحريصين على اتخاذ القرارات التى تصب فى صالح الكرة المصرية،  ونترك المساحة لمجلس اتحاد الكرة ومجالس الإدارات، وعاوزين الدورى المصرى يكون أفضل دورى".
 
أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة (1)
 

أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة (2)
 

أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة (3)
 

أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة (4)
 

أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة (5)
 

أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة (6)
 

أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة (7)
 

أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة (8)
 

أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة (9)
 

أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة (10)
 

أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة (11)
 

أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة (12)
 

أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة (13)
 

أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة (14)
 

أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة (15)
 

أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة (16)
 

أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة (17)
 

أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة (18)
 
 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. وزير الرياضة يفتتح اللقاء المفتوح للطلاب بجامعة عين شمس

وزير الرياضة يتفقد الملاعب الخماسية بجامعة عين شمس ويشهد عروضا استعراضية.. فيديو

جامعه عين شمس

عين شمس

وزير الرياضة

اشرف صبحى




لا تفوتك
رسميا.. تأجيل مباراتى "الأهلى وبيراميدز" و"الزمالك والمقاصة" بكأس مصر

رسميا.. تأجيل مباراتى "الأهلى وبيراميدز" و"الزمالك والمقاصة" بكأس مصر

الحكومة الهندية تعلن قصف معسكرات متشددين داخل باكستان

الحكومة الهندية تعلن قصف معسكرات متشددين داخل باكستان

صور.. مصر جميلة.. "الشخلوبة" قرية ذات طبيعة خلابة على ضفاف بحيرة البرلس وأحد مقاصد السياحة العالمية بكفر الشيخ.. تتوافد عليها آلاف الطيور من أوروبا لمناخها المعتدل.. ومطالب بالترويج لها سياحيا.. وليس بها بطالة

صور.. مصر جميلة.. "الشخلوبة" قرية ذات طبيعة خلابة على ضفاف بحيرة البرلس وأحد مقاصد السياحة العالمية بكفر الشيخ.. تتوافد عليها آلاف الطيور من أوروبا لمناخها المعتدل.. ومطالب بالترويج لها سياحيا.. وليس بها بطالة

"الصحفيين" تستعد لانتخابات التجديد النصفى.. تشكيل 30 لجنة انتخابية بالقاهرة والإسكندرية.. وتخاطب مجلس الدولة لزيادة عدد المشرفين لـ31 قاضيا.. وتقرر إرسال رسائل SMS للأعضاء بأرقام لجانهم وأماكنها

"الصحفيين" تستعد لانتخابات التجديد النصفى.. تشكيل 30 لجنة انتخابية بالقاهرة والإسكندرية.. وتخاطب مجلس الدولة لزيادة عدد المشرفين لـ31 قاضيا.. وتقرر إرسال رسائل SMS للأعضاء بأرقام لجانهم وأماكنها

رئيس وزراء فنلندا: مصر واحدة من أكبر الشركاء التجاريين لنا بالشرق الأوسط

رئيس وزراء فنلندا: مصر واحدة من أكبر الشركاء التجاريين لنا بالشرق الأوسط

ومن الشهرة ما قتل.. أشخاص عرضوا حياتهم للخطر عشان عيون الفانز.. فيديو وصور

ومن الشهرة ما قتل.. أشخاص عرضوا حياتهم للخطر عشان عيون الفانز.. فيديو وصور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة