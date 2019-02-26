صور.. مدير أمن الإسماعيلية يفتتح وحدة الفيش المميكن بمركز القنطرة غرب

الإسماعيلية – فريق المحافظات

افتتح اللواء محمد على حسين مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الإسماعيلية، وحدة الفيش المميكن بمركز شرطة القنطرة غرب، رافقه اللواء عادل أنور مساعده للأمن العام، واللواء محمود مرسى مساعده لفرقة شمال الإسماعيلية، والعميد إبراهيم صدقى مأمور مركز شرطة القنطرة، والمحاسب كرم الشحات رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب.

وقال مدير الأمن أثناء الافتتاح، إن وزارة الداخلية لا تدخر جهدا وتعمل لصالح المواطن وطبقا لتعليمات وتوجيهات وزير الداخلية تمت الاستجابة لمطلب أهالى القنطرة غرب، بضرورة توفير وحدة فيش مميكن بالمركز ولاقى هذا الطلب استجابة من الوزير، وتم تجهيز المكان بالأجهزة اللازمة وافتتاح الوحدة اليوم.

وعقب الافتتاح، التقى مدير الأمن بعدد من مواطنى القنطرة غرب، واستمع إلى شكواهم ومطالبهم، ووجه بسرعة الاستجابة لمطالب أهالى القنطرة غرب، ووجه أهالى القنطرة غرب الشكر إلى مدير الأمن، كما إلتقى مدير الأمن، ببعض من شباب القنطرة غرب.