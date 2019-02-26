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صور.. محافظ البحيرة يستقبل شقيقة الراحل أحمد زويل بمناسبة ذكرى ميلاده

الثلاثاء، 26 فبراير 2019 01:09 م
صور.. محافظ البحيرة يستقبل شقيقة الراحل أحمد زويل بمناسبة ذكرى ميلاده جانب من اللقاء
كتب - الأمير نصرى
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استقبل اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بمكتبه صباح اليوم، نانا زويل شقيقه العالم الكبير أحمد زويل، وكان فى استقبالها الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ التى شهدت اللقاء الذى يأتى فى إطار الاحتفالية التى ستقام بكلية التربية جامعة دمنهوربمناسبة ذكرى ميلاد العالم الكبير الذى يوافق السادس والعشرون من فبراير من كل عام.
 
محافظ البحيرة يستقبل شقيقة الراحل أحمد زويل (1)
 
وأكد المحافظ على فخره واعتزازه باستقبال واحدة من عائلة العالم الكبير أحمد زويل ابن محافظة البحيرة وأول مصرى، وأول عربى يفوز بجائزة نوبل في الكيمياء لسنة 1999 فى أبحاثه فى مجال الكيمياء واكتشافه للفمتو ثانية.
 
كما أشادت نانا زويل بحسن وحفاوة الاستقبال، مؤكدة على سعادتها بوجودها اليوم فى هذا التكريم الذى يعد فخرا لها ولكل المصريين أن يتم تكريم وتخليد ذكرى كبار علمائنا فى جميع المجالات عرفانا بفضلهم علينا ودورهم فى خدمة مجتمعاتهم.
 
محافظ البحيرة يستقبل شقيقة الراحل أحمد زويل (2)
 
وقامت شقيقة العالم أحمد زويل بإهداء اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة كتابا بعنوان "زويل.. ظاهرة تاريخية لن تتكرر" والذى يؤرخ لحياه زويل وأبحاثه والجوائز التى حصل عليها، حيث اختتم زويل كتابه بجملته الخالدة "مصر تستطيع" فمصر مليئة بالعقول البارزة وحلمى أن أضع مصر على الخريطة العالمية وأن تصبح مصر من العشر دول المتقدمة عالميا فبالعلم مصر تستطيع.
 
ومن جانب آخر، التقي محافظ البحيرة صباح اليوم بالقاعة الكبرى بالديوان العام بعدد 37 مواطنا ومواطنة ممن لهم مطالب واحتياجات وذلك بحضور عبد الرحمن الشهاوي - السكرتير العام ومسئولي مديريات التربية والتعليم الصحة والتضامن ومسئول النقل الداخلي والمواقف، ورؤساء الوحدات المحلية المعنيين ومديري إدارات الشئون المالية والإدارية وخدمة المواطنين والشئون القانونية والرقابة والمتابعة ومنسق صندوق دعم الدواء بالديوان العام.
 
محافظ البحيرة يستقبل شقيقة الراحل أحمد زويل (3)
 
وقام كل مواطن بعرض مشاكله أمام المحافظ الذي استمع منهم وتفاعل معهم ووجه بالتنسيق مع الجهات المسئولة المعنية لإيجاد حلول سريعة عاجلة لتلك الاحتياجات، مؤكدا ضرورة تفعيل وفتح قنوات التواصل المستمر مع المواطنين للعمل على تيسير وتخفيف الأعباء عن كاهلهم .
 
كما قام بالتأكيد علي رؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات الخدمية بتفعيل تلك اللقاءات الدورية بنطاق المراكز والمديريات، وتكثيف المرور الميداني والتلاحم مع المواطنين لرصد أحتياجاتهم والعمل علي تلبيتها.
 

محافظ البحيرة يستقبل شقيقة الراحل أحمد زويل (4)
 

محافظ البحيرة يستقبل شقيقة الراحل أحمد زويل (5)
 

محافظ البحيرة يستقبل شقيقة الراحل أحمد زويل (6)
 
 

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