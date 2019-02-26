صور.. شباب بالأقصر ينظمون مبادرة لتنظيف نهر النيل

الأقصر – أحمد مرعى

أطلقت مديرية شئون البيئة بمحافظة الأقصر برئاسة رمضان صديق، مبادرة لتطهير وتنظيف مجرى نهر النيل بالبر الشرقي، والغربى، وذلك بالتنسيق والتعاون مع عدد من الجهات الحكومية منها مجالس مدن الأقصر والقرنة وحماية النيل وشرطة المسطحات، وأسفرت المبادرة عن رفع 750 كيلو قمامة ومخلفات صلبة من ضفتى نهر النيل.

وشارك فى المبادرة شركات النظافة والعمال والجمعيات الأهلية وعدد من المتطوعين وذلك لخدمة حركة السياحة النيلية المتميزة خلال الموسم الشتوى والمواطنين من سكان البرين الشرقى والغربى، حيث قال رمضان صديق مدير الإدارة العامة لشؤون البيئة بالأقصر، إنه تم التنسيق مع المهندس حاتم جابر سكرتير مدينة الأقصر، للبدء فى إطلاق المبادرة من مدينة الأقصر لتنظيف نهر النيل من المخلفات التى تضر بالبيئة، واستئناف العمل بالمبادرة بالبر الغربى بالتنسيق مع رئيس مدينة القرنة وذلك بجوار المراكب النيلية المنتشرة بطول كورنيش النيل.

وأكد مدير إدارة شؤون البيئة بمحافظة الأقصر، أن هذه المبادرة تأتى فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، بهدف إظهار جمال المحافظة، وحماية النيل من التلوث، وتم القيام بها مسبقا كما سيجرى تكرارها كل فترة لضمان القضاء على كافة المخلفات، كما دعا إلى اتباع السلوكيات التى تحافظ على النيل من التشوهات التى قد تضر بحركة السياحة.

شباب بالأقصر ينظمون مبادرة لتنظيف نهر النيل ويرفعون 750 كيلو قمامة

مشاركة الفتيات فى رفع المخلفات والقمامة من برين نهر النيل بالاقصر

الشباب خلال تجميع القمامة والمخلفات من نهر النيل بالاقصر

رفع المخلفات خلال المبادرة الشبابية