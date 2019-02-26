صور.. جمارك الطرود تحبط تهريب 11 كيس لمخدر الآيس مخبأة داخل بالطو

كتب أحمد حمادة

تمكنت الإدارة العامة لجمارك الطرود البريدية برئاسة الأستاذ شريف حبيب مدير عام طرود البريد، من ضبط محاولة تهريب كمية من مخدر الآيس، بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118.

وقالت مصادر جمركية، إنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الطرود الواردة بالوردية الأولى بجمرك فيدكس برئاسة سلوى محمد مدير الجمرك اشتبه شريف ابو العلا رئيس القسم، فى محتويات الطرد رقم 875784508360 بوزن 10 كجم باسم س . ع، وهو عبارة عن ملابس.

وأضافت المصادر، أنه بالعرض على أيمن مكاوى رئيس الوردية قرر تشكيل لجنة من شريف ابوالعلا وياسر أحمد وطه عزت وعلى البطريق رؤساء الأقسام لمعاينة الطرد فتبين وجود بالطو داخل بطانته الداخليه 11 كيس بلاستيك أحجام مختلفة مخبأ بين شريط الستان والبالطو وبفتحها تبين وجود 550 جرام من مخدر الآيس

وأشارت المصادر، إلى أن هلال توفيق رئيس الإداره المركزيه لجمارك الصادرات والواردات الجويه، قرر إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط جمركى وتحريز المضبوطات وأخطار الجهات المختصة، يأتي هذا تنفيذا لتعليمات الأستاذ السيد نجم رئيس مصلحة الجمارك ورمضان محروس رئيس الإدارة المركزية لجمارك المنطقة الوسطى والجنوبية بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.