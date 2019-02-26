صور.. جرائم ارتكتبها جماعة الإخوان الإرهابية لن ينساها المصريون.. اعرفها

كتب محمود عبد الراضي

يرصد "اليوم السابع" مجموعة الجرئم التى ارتكبتها جماعة الإخوان الإرهابية فى حق الشعب، حيث لن ينساها المصريون وهى كالتالى:



اغتيال النائب العام هشام بركات

محاولة اغتيال اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الأسبق



محاولة اغتيال النائب لعام المساعد محاولة اغتيال المستشار زكريا عبد العزيز النائب العام المساعد.



محاولة اغتيال مفتي الجمهورية السابق

محاولة اغتيال الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية السابق.



استهداف حافلة للأقباط بالمنيا

الهجوم على حافلة للأقباط بالمنيا فى 2 نوفمبر العام الماضى

استهداف 3 من رجال الشرطة بالدرب الأحمر.

محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية السابق.