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صور.. تنفيذ مناورات حريق على المنشآت والمبانى بميناء نويبع

الثلاثاء، 26 فبراير 2019 10:01 ص
صور.. تنفيذ مناورات حريق على المنشآت والمبانى بميناء نويبع جانب من المناورات
جنوب سيناء - فايزة مرسال
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شهد ميناء نويبع تنفيذ مناورات حريق بصالة الركاب الهرمية ومبنى الإدارة القديم بالميناء بالتنسيق بين موظفى الميناء ووحدة الحماية المدنية، وذلك للتعرف على درجة استعداد وحدة الحماية المدنية وأعضاء المجتمع المينائى فى مواقف الحريق المختلفة .

وبدأ السيناريو بالإبلاغ عن حدوث حريق بالصالة الهرمية، وعلى الفور تم فصل التيار الكهربائى وأجهزة التكييف عن الصالة ووصول سيارات الحماية المدنية واقتحام الصالة بواسطة فرد الاقتحام، للتأكد من خلو الصالة وتحديد مكان الحريق بدقة والبدء فى إجراءات المكافحة بواسطة أفراد الحماية المدنية المجهزين بالمعدات اللازمة للإطفاء، وتم التعامل مع الحريق والسيطرة عليه باستخدام خراطيم سيارات الحريق وحصر الخسائر المادية والبشرية .

وتتوالى الأحداث بتلقى إشارة بنشوب حريق بمبنى الإدارة القديم وفصل التيار الكهربائى عن لوح الكهرباء القريبة من الحدث ووصول سيارات الحماية المدنية للبدء فى إجراءات المكافحة والسيطرة على الحريق وحصر الخسائر .

ويأتى هذا التدريب بناء على توجيهات اللواء بحرى أيمن صالح رئيس الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر لتفعيل خطة الطوارئ وتقليل زمن الاستجابة وتحقيق مبادئ الاستعداد المبكر وسرعة التنفيذ لمواجهة الأزمات حال حدوثها والعمل على احتواء الأزمة أو الكارثة والسيطرة على الحدث بسرعة لاستعادة أنشطة العمل المختلفة بالميناء بصورة طبيعية فى أقل وقت ممكن بأعلى كفاءة وأقل خسائر مادية أو بشرية  .

 

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