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الثلاثاء، 26 فبراير 2019 07:40 ص
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صور.. بعد 23 عملية وبسبب البوتاس.. عمر ابن الشرقية يطالب إجراء عملية

الثلاثاء، 26 فبراير 2019 07:00 ص
صور.. بعد 23 عملية وبسبب البوتاس.. عمر ابن الشرقية يطالب إجراء عملية معاناة الطفل عمر
الشرقية – إيمان مهنى
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"محروم من الحياة والحركة، حبيس البنج وغرف العلميات، يتنفس من شق حنجرى ويتغذى بأنبوب موصل بالبطن، صرخات ليل ونهار بسبب الألم لا تنتهى" أنها مأساة الطفل محمد من الشرقية بسبب تناول البوتاس، اجرى خلالها 23 عملية ويتعلق بطوق النجاة الأخير بإجراء عملية توسعة بعدما زرع مرىء بديلا للذى فقده بالحادث.

دوامة تعيشها أسرة بسيطة من مدينة القرين بالشرقية، باعت فيها الأسرة كل ما تمتلك من أموال ومصدر رزق من اجل إنقاذ فلذة كبدهم، وأصبحت مهددة بالسجن بسبب الديون، ذلك بسبب حادث إهمال تعرض نجلهما عمر أحمد رمضان 3 سنوات، بعد تناول هذه المادة الكاوية بالخطأ عند جارتهم أثناء لهو الطفل مع أبنائها.

وأكد والد الطفل المسكين، لـ"اليوم السابع" أحمد رمضان 30 سنة، أنه عقب الحادث "انقلبت حياتهم رأس على عقب"، كنت أمتلك ورشة هى مصدر روقى الوحيد، اضطررت لبيعها، وأصبحت انتقل بين المستشفيات خلال العامين الماضين، فتم إجراء أكثر من 23 عملية مختلفة من اجل إنقاذ حياته.

يقول أقف عاجز كل يوم أمام بكاء نجلى وآلم الذى لا ينتهى، هذا المسكين الذى كان فرحة البيت أصبح يقضى حياته بين غرف العلميات، والبنج طول الوقت نزيل للمستشفيات يخضع للعلاجات، يتغذى من أنبوب موصل بالبطن والذى يسبب له الألم، فقد حرم من تناول الشكولاتة التى يعشقها والمأكولات التى حبها، فيومه يبدأ بالبكاء من الألم وينتهى بالبكاء حتى النوم، وأنا والدته دمرت حياتنا وفقدنا طعم الحياة.

وأوضح أن عمر أجريت له 23 عملية جراحية، آخرها قبل أشهر وهى زرع مرىء وبلعوم، ذلك بعد العديد من العمليات فشلت فى محاولات إصلاح البلعوم وأخطاء طيبة بعد من الأطباء، بالإضافة إلى إجراء عمليات تركيب شبكة تعويضية لعضلات البطن التى ضعفت بسبب الأنبوب.

يقول الأب المكلوم "فى العملية الأخيرة اضطررت لكتابة إيصالات أمانة كمستحقات للعملية بحوالى 27 ألف جنيه تم تسديد جزء والجزء المتبقى أصبح دين مهدد به بالسجن".

ويضيف أن عمر الآن أصبح فى حاجة ضرورية لعمليات توسعات للمرىء والبلعوم الذين تم زرعهم لهم، إصلاح لسان المزمار، حيث إنه تلف فى الحادث.

وناشد احمد رمضان السيد والد الطفل عمر 3 سنوات، الدكتورة هالة زايد وزير الصحة، بعرض نجله على مستشفى تخصصى للإجراء عمليات توسعة للمرىء والبلعوم وإصلاح لسان المزمار له.

للتواصل مع الحالة : 01140208415

 

 

أسرة الطفل تناشد وزيرة الصحة
أسرة الطفل تناشد وزيرة الصحة

 

 

أسرة الطفل تناشد وزيرة الصحة (2)
أسرة الطفل تناشد وزيرة الصحة 

 

أسرة الطفل تناشد وزيرة الصحة (3)
أسرة الطفل تناشد وزيرة الصحة 

 

أسرة الطفل تناشد وزيرة الصحة (4)
أسرة الطفل تناشد وزيرة الصحة 

 

أسرة الطفل تناشد وزيرة الصحة (5)
أسرة الطفل تناشد وزيرة الصحة 

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