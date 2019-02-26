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صور.. أهالى قرية بقنا يستغيثون بالأوقاف لإزالة مأذنة مسجد آيلة للسقوط

الثلاثاء، 26 فبراير 2019 12:45 ص
صور.. أهالى قرية بقنا يستغيثون بالأوقاف لإزالة مأذنة مسجد آيلة للسقوط وزير الاوقاف محمد مختار جمعة
كتب محمود طه حسين
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استغاث أهالى قرية  نجع غانم  التابعة لمركز فرشوط  بمحافظة قنا من سقوط مأذنة مسجد العتيق بالقرية والذى يبلغ ارتفاعها عدة أمتار.

وقال محمود الهوارى، أحد سكان القرية، إنه قبل 10 سنوات صدر قرار إزالة لاكبر ماذنة مسجد في القرية نظرا لتهالكها وعدم بنائها على قواعد، وظهور حديد التسليح فى جدران المأذنة، مؤكدا أنها تتوسط منطقة سكنية كبيرة ومجمعات حكومية من جمعيات أهليه بها قاعات رياض أطفال ومركز شباب القرية الملاصق تماما للمأذنة، مشيرا إلى أن وقوعها سوف يمثل كارثة كبرى.

وطالب محمود الهوارى، وزارة الأوقاف بالتدخل السريع لهدم المأذنة حرصا على أرواح أهالى القرية، قائلا:  ندق جرس الخطر لإنقاذ الكارثة قبل وقوعها، وانطلاقا من مبدأ الوقاية خير من العلاج يناشد أهالى القرية كل من وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، ومحافظ قنا فى التدخل الفورى لتنفيذ قرار الإزاله وانقاذ السكان من موت محقق من الممكن أن يحدث فى أى وقت.

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