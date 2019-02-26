صفحة "متحدث الرئاسة"تنشر فيديو لقاءات السيسى على هامش القمة العربية الأوروبية

كتب محمد عبد العظيم

نشرت صفحة المتحدث الرسمى لرئاسة الجمهورية، فيديو يتضمن كل لقاءات الرئيس عبد الفتاح السيسى، على هامش القمة العربية الأوروبية الأولى بشرم الشيخ، حيث استقبل الرئيس السيسى عدد من الرؤساء والقادة على هامش هذه القمة.

واستقبل الرئيس السيسى، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، حيث رحب بأخيه أمير الكويت فى مصر، مؤكدا مؤكدا اعتزاز مصر بالكامل بالروابط الوثيقة والأزلية التى تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين والتى تستمد متانتها ورسوخها من علاقاتها التاريخية وايمانها بوحدة الهدف والمصير.

كما استقبل الرئيس السيسى، "جوزيبي كونتي" رئيس وزراء إيطاليا، حيث رحب الرئيس بلقاء رئيس الوزراء الإيطالى، ومشاركته فى أعمال القمة العربية الأوروبية، معربًا عن تقديره للعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين.

واستقبل الرئيس السيسى جان كلود يونكر، رئيس المفوضية الأوروبية، وذلك على هامش انعقاد أعمال القمة العربية الأوروبية الأولى بشرم الشيخ، حيث رحب خلال اللقاء برئيس المفوضية الأوروبية ، وبوفد الاتحاد الأوروبي المشارك في القمة العربية الأوروبية الأولى من نوعها بشرم الشيخ، والتي تعكس بدورها عمق العلاقات التاريخية بين الدول العربية والدول الأوروبية، وأهمية تعزيز التعاون والحوار المتبادل بين الجانبين في ضوء المصالح والتحديات المشتركة التي تواجه منطقة المتوسط.

كذلك استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، سعد الحريري، رئيس الوزراء اللبناني، على هامش انعقاد أعمال القمة العربية الأوروبية الأولى بشرم الشيخ، حيث جدد الرئيس السيسى التهنئة لرئيس وزراء لبنان بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة، معرباً عن تمنيات مصر له ولحكومته بالنجاح بما يلبي تطلعات الشعب اللبناني في تحقيق المزيد من التقدم والأمن والاستقرار مبدياً التقدير لحرص "الحريري" على المشاركة في القمة العربية الأوروبية بشرم الشيخ، لا سيما وأنها تعد أول زيارة خارجية رسمية له بعد تسلمه رئاسة الحكومة الجديدة.