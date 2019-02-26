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صحة القليوبية: تطعيم 82% من المستهدفين بالحملة القومية ضد مرض شلل الأطفال

الثلاثاء، 26 فبراير 2019 12:40 م
صحة القليوبية: تطعيم 82% من المستهدفين بالحملة القومية ضد مرض شلل الأطفال تطعيم - أرشيفية
القليوبية ــ إبراهيم سالم
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أكد الدكتور حمدى الطباخ، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أن الفرق الطبية المشاركة بالحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالمحافظة انتهت من تطعيم 907 آلاف و785 طفلا بنسبة 82% من الأطفال المستهدفين والذى يبلغ 1107022 طفلا بالقليوبية، والتى بدأت 24 فبراير الجارى، وتستمر لمدة 4 أيام.

وأضاف "الطباخ" فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن التطعيم يستهدف جميع الأطفال من عمر يوم إلى 5 سنوات، لجميع الأطفال المصريين وغير المصريين بالمجان، مشيرا إلى أن الحملة تستهدف 1107022 طفلا بالقليوبية، من خلال 375 فريقا ثابتا بالوحدات الصحية والمراكز الطبية، و1923 فريقا متحركا، بإجمالى 2298 فريقا طبيا، بهدف الحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال.

وأشار وكيل صحة القليوبية، إلى أنه بلغ إجمالى عدد المشرفين على الحملة 781 مشرفا تنوع ما بين "ملاصق، إدارة، مديرية"، لافتا إلى أن الفرق الطبية ستعمل على مدار الأيام الأربعة من الثامنة صباحًا حتى الخامسة مساءً، وتتنقل من منزل إلى منزل بالأرياف، مع وجود فرق متحركة بالمدن لضمان الوصول إلى المستهدف بالكامل.


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