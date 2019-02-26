صحة الدقهلية تحقق 101٪ من مستهدف حملة التطعيم ضد شلل الأطفال

الدقهلية شريف الديب

صرح الدكتور سعد مكي ، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية ، أن الفرق العاملة بالتطعيم في حملة شلل الأطفال بالمحافظة حققت العدد المستهدف للتطعيم من الأطفال، وتخطت نسبة التغطية لتصل في اليوم الثالث من الحملة الي 101% .

وأوضح وكيل الوزارة فى بيانا له أن الحملة مستهدف بها تطعيم 972821 طفل من عمر يوم وحتى عمر خمس سنوات على مستوى المحافظة، وأن ما تم تطعيمة حتى اليوم الثالث من الحملة وصل إلى 979309 بنسبة تصل إلى 101 ٪ من المستهدف ، مؤكدا أن العمل مستمر بالحملة غدا لليوم الرابع ، للوصول إلى أي طفل تخلف عن التطعيم، ووجة وكيل الوزارة الشكر لجميع العاملين بالفرق في الإدارات التابعة للمديرية، وكل من شارك في الحملة، كما وجة الشكر لجميع القيادات التنفيذية والمجتمع المدني وكل من ساهم في تحقيق هدف الحملة لحماية أطفالنا والحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال