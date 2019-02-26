سيدة تستولى على نصف مليون جنيه من مواطنين بزعم تخصيص وحدات سكنية بالزاوية

كتب محمود عبد الراضي

نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط سيدة لنصبهما على عدد من المواطنين بمنطقة الزاوية الحمراء والإستيلاء منهم على مبلغ 470 ألف جنيه.

تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغاً من "أسامة.أ" صاحب محل بقالة ومقيم بمنطقة الزاوية الحمراء بمحافظة القاهرة و 7 مواطنين آخرين بتضررهم من إحدى السيدات تدعى "دنيا.ا" مقيمة بمنطقة السلام بمحافظة القاهرة، لقيامها بالنصب عليهم، واستيلائها على مبالغ مالية، وتسليمهم إيصالات مزورة منسوبة لمحافظة القاهرة، بزعم تخصيص وحدات سكنية لهم .

أسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، عن أن وراء ارتكاب تلك الواقعة "دنيا.ز" مقيمة بالسلام ، حيث مارست نشاطاً احتيالياً بالاستيلاء على أموال المجنى عليهم، بزعم وجود علاقات وطيدة لها بالمسئولين بمحافظة القاهرة، وقدرتها على تخصيص وحدات سكنية لهم "تابعة للمحافظة" بأسعار زهيدة تتراوح من 100 إلى 150 ألف جنيه لكل وحدة سكنية وقامت بالإستيلاء على مبلغ (470 ألف جنيه) من المجنى عليهم كمقدمات حجز لتلك الوحدات، وقامت بتسليمهم إيصالات "مزورة" منسوبة لمحافظة القاهرة، وتبين قيام المتحرى عنها بمغادرة محل إقامتها هرباً من ملاحقة ضحاياها وتحسباً للمساءلة الجنائية، والاختباء بمنزل إبنة شقيقتها بمنطقة العمرانية بمحافظة الجيزة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها، وبمواجهتها اعترفت بالواقعة، مؤكده حصولها على تلك المستندات المزورة المسلمة للمجنى عليهم من "فنى طباعه" مقيم بمنطقة عين شمس (جارى تحديده وتكثيف الجهود لضبطه)، فوجه اللواء إبراهيم الديب مساعد وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.