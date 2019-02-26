سفر وعودة 1534 مصريا وليبيا و308 شاحنات عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة

مطروح - حسن مشالى

أنهت سلطات منفذ السلوم البرى، سفر ووصول 1534 مصريا وليبيا و 308 شاحنات، فى الاتجاهين، عبر المنفذ، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

تلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطارا بأن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 1300 إلى الجانب الليبي، بينهم 283مصريا و1017 ليبيا.

كما تم إنهاء إجراءات وصول 234 بينهم 218 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و 16 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية.

وعلى جانب آخر سجلت حركة سفر الشاحنات، إنهاء إجراءات سفر 166 شاحنة محملة بالبضائع وعودة 142 شاحنة عقب تفريغ حمولاتها داخل الأراضي الليبية، بالمنطقة الشرقية.