رئيس مجمع الكنائس الشرقية يضع إكيل زهور بمزار المطارنة ويؤكد: مصر بلد الأمن

أسيوط ـ محمود عجمى

وضع الكاردينال ليوناردو ساندرى رئيس مجمع الكنائس الشرقية بروما، منذ قليل ، إكليلا من الزهور على قبر الكسندر إسكندر رئيس أساقفة أسيوط، بمزار الأباء المطرانية بكاتدرائية الأقباط الكاثوليك بمحافظة أسيوط، يرافقه الأنبا كيرلس وليم مطران أسيوط، وسفير الفاتيكان بمصر برونو موتزارو، والمنسنيور جان ليمشوا مستشار سفير الفاتيكان والمونسنيور فلافيو سكرتير الكاردينال.

وعبر الكاردينال ليوناردو ساندرى رئيس مجمع الكنائس الشرقية بروما، عن سعادته بزيارته الرعوية بمصر وعدد من المحافظات بالصعيد، قائلا:" مصر الأمن والآمان وهى التى استقبلت العائلة المقدسة هروبا من بطش هيرودس الملك بالقدس بفلسطين".

وقال الأنبا كيرلس وليم مطران أسيوط للأقباط الكاثوليك، إن الكنيسة تستقبل الكاردينال ساندرى لويناردو رئيس مجمع الكنائس الشرقية بالفاتيكان، للمشاركة فى التدشين الرمزى لوضع حجر الأساس لكاتدرائية الأقباط الكاثوليك بمدينة ناصر غرب أسيوط بحضور اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية، كما سيتم زيارة مغارة ومزار العائلة المقدسة بكنيسة سيدة الانتقال بدير درنكة بأسيوط، وذلك فى إطار إحياء مسار رحلة العائلة المقدسة إلى مصر.

وأنهت الكنيسة الكاثوليكية بمحافظة أسيوط، استعداداتها لاستقبال الكاردينال ساندرى لويناردو رئيس مجمع الكنائس الشرقية بالفاتيكان، والوفد المرافق له، اليوم الثلاثاء، وذلك فى زيارة قصيرة إلى الكاتدرائية ومكاتب الإبرشية، كما سيلتقى نيافته بالكهنة وأعضاء الرهبانيات فى دير درنكة ويشهد عدة فعاليات.

يذكر أن الكاردينال ليوناردو ساندرى رئيس مجمع الكنائس الشرقية بروما والمبعوث الخاص لقداسة البابا فرنسيس، يزور مصر، وعدد من الإيبارشيات بالمحافظات المختلفة، فى الفترة بين 24 فبراير حتى 4 مارس 2019، بمناسبة الاحتفال بالمئوية الثامنة، لمقابلة القديس فرنسيس الأسيزى والملك الكامل الأيوبى.











































