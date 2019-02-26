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للتصدي للافكار المغلوطة..

رئيس قطاع المعاهد الإزهرية: انتهاء 60% من اجراءات إطلاق قناة الأزهر الفضائية

الثلاثاء، 26 فبراير 2019 04:13 م
رئيس قطاع المعاهد الإزهرية: انتهاء 60% من اجراءات إطلاق قناة الأزهر الفضائية لجنة الاقتراحات بالبرلمان
كتبت : نورا فخرى
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قال الدكتور علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الإزهرية، إن الأزهر الشريف بصدد إطلاق قناة فضائية جديدة تسمي "الأزهر"، مشيراً إلي أنه تم الانتهاء من ما يزيد علي 60% من استعدادات وإجراءات إطلاقها.

وجاء ذلك خلال اجتماع لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب همام العادلي، لنظر الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد همام بشأن إنشاء قناة أرضية فضائية دينية تتبع اتحاد الإذاعه والتلفزيون وذلك لثبت صحيح الدين وتعليم المواطنين شئون دينهم بما يتفق مع منهج الأزهر الشريف دون ترك الساحة لأصحاب الأفكار الهدامة المتطرقة المؤدية إلي الأرهاب.

وأضاف خليل، أن القناة يتم تجيهزيها في ضوء منحة مقدمة من المملكة العربية السعودية، لافتاً إلي أنها تستهدف نشر صحيح الدين والتصدي للأفكار المغلوطة، بالإضافة إلي نشر البرامج التعلمية لطلاب الأزهر الشريف وتحويل المحتوي العلمي إلي آخر تفاعلي، وذلك جبناً إلي جنب ما يقدمه الأزهر علي موقعه الإليكتروني حالياً.

وفي ذات السياق، أكد رئيس قطاع المعاهد الإزهرية، عدم ممانعة الأزهر في دعم القناة المقترح إنشاؤها بالأئمة المعتمدين والبرامج والرؤى، بعيداً عن الدعم المادي.

ومن جانبه استهل النائب أحمد همام، عضو مجلس النواب حديثة بانتقاد تغيب ممثلي الهيئة الوطنية للإعلام عن الاجتماع، قائلاً: عدم تواجدهم يعني تقصير كبير، ويأتي ذلك بالرغم من موافقة زعيم الأغلبية سحب التعديل الدستوري المقدم بشأن إلغائهما".

وقال همام، إن القناة المقترح إنشاؤها لن تكلف أي شيء لاسيما وأن كافة التجهيزات الخاصة بها متواجدة لدي الإذاعة والتلفزيون بالفعل سواء فيما يتعلق بالاستديوهات أو العمالة، مشيراً إلي أن الهدف منها هو عدم ترك المشاهد المصرى ينجرف وراء الأفكار المغلوطة والإرهابية.

 وانتهت لجنة الاقتراحات والشكاوى، في ختام اجتماعها إلي تأجيل نظر الاقتراح برغبة لحين حضور ممثلي الهيئة الوطنية للإعلام. 

 

 

 

 
 
 

 

 


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