رئيس جامعة القاهرة: لن نتنازل عن حق طلابنا فى التعليم من أجل أى تصنيف دولى

قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة دخلت فى حيز 6 تصنيفات عالمية معروفة دوليا، مؤكدا أن هناك تصنيف سابع تعمل عليه الجامعة حاليا، وهو معنى بتصنيف الجامعة وفق نسبة عدد الأساتذة للطلاب، قائلا: "لن نتنازل عن عدد الطلاب من أجل أى تصنيف عالمى لأنه واجب وطنى".

وشدد الخشت، خلال افتتاح فعاليات الدورة الرابعة لمعرض التعليم تحت رعاية وزارة التعليم العالى والبحث العلمى واتحاد الجامعات العربية، أن "الجامعة لن تتنازل عن أحقية الطلاب فى الالتحاق بكل البرامج ولن نحرم الطلبة من التعليم من أجل تصنيف دولى" ، مضيفا أن معظم البرامج الدراسية بالجامعة حققت طفرة، خاصة تخصص صيدلة وهندسة معمارية والذين وصلوا لسقف التصنيفات العالمية.

وأشار رئيس الجامعة أن الجامعة من أفضل 300 جامعة بالعالم فى التوظيف، كما فازت جامعة القاهرة بالمركز الأول فى مراكز التميز بكلية الزراعة.

وأوضح أنه خلال الأسبوع المنصرم كان هناك وفدا من وزارة التعليم فى الإمارات زار جامعة القاهرة، والذين أكدوا أنهم فى طور تطوير التعليم الإماراتى لديهم، وهم يحتاجون خريجى جامعة القاهرة للتدريس فى التعليم ما قبل الجامعى، بشرط الاختيار من المتميزين للعمل بالإمارات كمدرسين، حيث تم ترشيح 350 من الأوائل للإمارات.

وأشار إلى أنه تم عقد اجتماع الجامعة الدولية، وتم عرض 16 درجة علمية مزدوجة ستدرس فيها، فنجن نشجع الكليات فى هذا الشأن مثل طب الفم والأسنان، الزراعة، التمريض، طب بيطرى.