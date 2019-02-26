رئيس الحجر الزراعى: تصدير 130 ألف طن بطاطس مائدة لأوروبا وجار الشحن

كتب عز النوبى

قال الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، إنه منذ بدء موسم تصدير المنتجات الزراعية خاصة البطاطس، بلغ إجمالى المصدر من بطاطس المائدة إلى الاتحاد الأوربى 130 ألف وجارى الشحن، تنطبق عليها جميع الاشتراطات والإجراءات الحجرية.

وأضاف رئيس الحجر الزراعى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن جميع الشحنات المصدرة من البطاطس إلى الاتحاد الاوربى وفقًا للمعايير الدولية لجودة الصادرات، موضحا أن هناك إجراءات مشددة على جميع صادرات الخضر والفاكهة وتطبيق نظم التتبع للمنتجات التصديرية خلال مراحل الزراعة والإنتاج والتعبئة والتصدير التى تعد أحد أدوات نجاح السياسة التصديرية لمصر، كإجراءات تأكيدية دورية لضمانا المواصفات العالمية حفاظ على سمعة الصادرات الزراعية المصرية، بمشاركة جميع الجهات ذات الصلة.

فيما أكد تقرير الحجر الزراعى، أن وزارة الزراعة ممثلة فى الإدارة المركزية للحجر الزراعى، حددت اشتراطات تصدير محصول البطاطس، منذ بدأ الموسم التصديرى وأولها خلوّها من الإصابة بالعفن البنى، إذ تمت زراعة البطاطس فى أراضٍ خالية من الأمراض.

كانت مصر نجحت فى فتح أسواق جديدة لمنتجات الخضر والفاكهة لها فى الخارج، وهو ما يؤكد السمعة الجيدة التى تتمتع بها الحاصلات والمنتجات الزراعية المصرية المختلفة، وتشديد إجراءاتها التى يتم تطبيقها على كافة الحاصلات المصدرة إلى الخارج، من خلال لجان معاينة من المعاهد والمعامل المختصة وإدارة الحجر الزراعى، كما يتم معاينة كافة المزارع التى يتم التصدير منها للخارج.