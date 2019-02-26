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رئيس ألبانيا يصل مطار القاهرة فى زيارة للبلاد

الثلاثاء، 26 فبراير 2019 04:03 م
رئيس ألبانيا يصل مطار القاهرة فى زيارة للبلاد مطار القاهرة
كتب هانى عثمان
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وصل بوجار نيشاني رئيس دولة ألبانيا، إلى مطار القاهرة منذ قليل، في زيارة للبلاد يلتقي خلالها عددا من كبار المسئولين، لبحث تعزيز التعاون بين البلدين وتوقيع عدد من الاتفاقيات.

ومن المنتظر أن تشهد زيارة الرئيس الألبانى للبلاد، إبرام العديد من الاتفاقيات التي ستوقع بين الدولتين في العديد من المجالات الاقتصادية والسياحية والأمنية.

ومن المقرر أن يزور الرئيس الألباني بوجار نيشانى، غدا الأربعاء، البرلمان المصرى، على أن تعقد جلسة مباحثات برلمانية مشتركة.

كانت لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، برئاسة اللواء كمال عامر، استقبلت أمس، الاثنين، وفدًا من جمهورية ألبانيا برئاسة رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الألبانى ووزيرة الدفاع السابقة ميمى كوديلى، ومساعدة رئيس اللجنة وعضو جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الألبانية، وسفير ألبانيا بالقاهرة ادوارد سولو.

 

 
 

 

 


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