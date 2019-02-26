حصاد الأخبار.. تعرف على أهم الأحداث خلال الساعات الماضية فى اليوم السابع

كتبت سارة الباز

خلال الساعات الماضية، جرت أحداث وتداولت أخبار كثيرة، لذا نقدم عبر السطور التالية، أهم الأخبار والتقارير المفصلة بما جرى فى وزارات وهيئات مصر منذ ساعات الصباح الأولى، حتى اللحظة فى كبسولة مركزة؛ لتتمكن من ملاحقة الضخ الإخبارى الكثيف والسريع.

قطار

وزارة التربية والتعليم

إشعياء المقارى

دار الافتاء المصرية

وزارة التعليم العالى والبحث العلمى

الطقس

اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة