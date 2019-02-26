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حصاد الأخبار.. تعرف على أهم الأحداث خلال الساعات الماضية فى اليوم السابع

الثلاثاء، 26 فبراير 2019 05:00 م
حصاد الأخبار.. تعرف على أهم الأحداث خلال الساعات الماضية فى اليوم السابع مجلس الوزراء - أرشيفية
كتبت سارة الباز
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خلال الساعات الماضية، جرت أحداث وتداولت أخبار كثيرة، لذا نقدم عبر السطور التالية، أهم الأخبار والتقارير المفصلة بما جرى فى وزارات وهيئات مصر منذ ساعات الصباح الأولى، حتى اللحظة فى كبسولة مركزة؛ لتتمكن من ملاحقة الضخ الإخبارى الكثيف والسريع.

 

النقل تنفى فرض رسوم على الأمتعة الخاصة للركاب بقطارات السكك الحديدية
 

 

قطار

 

التعليم تفتح باب التقدم للعمل كمراقب ومقدر درجات بامتحانات الثانوية العامة
 

وزارة التربية والتعليم 

 

فيديو.. إشعياء المقارى يروى تفاصيل قتله للأنبا أبيفانيوس بدير أبو مقار
 

إشعياء المقارى

فيديو.. دار الإفتاء تجيب عن حكم الزكاة على مدخرات المال
 

دار الافتاء المصرية

أكاديمية البحث العلمى: تسجيل 155 براءة اختراع للمصريين خلال 2018
 

وزارة التعليم العالى والبحث العلمى 

غدا طقس معتدل.. وأمطار على السواحل الشمالية والصغرى بالقاهرة 11 درجة
 

الطقس 

الجيزة تقدم مساعدات لـ 35 طفل ومشرد بلامأوى وتوزع 55 وجبة على الأطفال
 

اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة 

 


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