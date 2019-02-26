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حزب العمال البريطانى يطالب باستفتاء على خطة ماى حول "بريكست"

الثلاثاء، 26 فبراير 2019 12:08 م
حزب العمال البريطانى يطالب باستفتاء على خطة ماى حول "بريكست" زعيم حزب العمال البريطانى جيريمى كوربين
رويترز
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قال كير ستارمر المتحدث باسم شؤون الخروج من الاتحاد الأوروبى فى حزب العمال البريطانى المعارض اليوم الثلاثاء إن خطة رئيسة الوزراء تيريزا ماى للخروج من التكتل يجب أن يقترع عليها البريطانيون فى استفتاء ثان إذا أقرها البرلمان.

وقال الحزب أمس الاثنين إنه سيؤيد المطالبة باستفتاء ثان على الخروج إذا رفض البرلمان خطة ماى البديلة للانسحاب من الاتحاد الأوروبى. وقال ستارمر لراديو هيئة الإذاعة البريطانية (بى.بى.سى) إن الاستفتاء الثانى سيكون بين البقاء فى الاتحاد الأوروبى واختيار يتمثل فى "خطة خروج ذات مصداقية" تنال تأييد البرلمان.

وأضاف "إذا مرت خطة رئيسة الوزراء يجب أن تخضع تلك الخطة، إذا وددتم، للاقتراع العام".

 

 


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