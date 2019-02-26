حتى اللب غشوه..الداخلية تضبط 2 طن فاسد قبل بيعها للمواطنين

كتب محمود عبد الراضي

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع مباحث التموين بمديريات الأمن عدة حملات تموينية مكبرة لضبط جرائم الغش التجارى وخاصةً السلع الغذائية غير الصالحة للإستهلاك.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 107 قضية تموينية متنوعة، أبرزها ضبط تاجر سلع غذائية وسيارة نقل قيادته بمحرم بك (بمحافظة الإسكندرية) ، لحيازته وتجميعه كميات من السلع الغذائية قدرها 2 طن "لب" غير صالح للإستهلاك الآدمى،لإنتهاء تواريخ صلاحيتها، داخل أجولة مدون عليها (إستيراد "إحدى الدول الأجنبية" تمهيداً لطرحها للبيع والتداول ، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

ونجحت شرطة التموين في ضبط مالك ثلاجة (غير مرخصة) لحفظ السلع الغذائية في العطارين (بمحافظة الإسكندرية) لحيازته وتجميعه كمية كبيرة من اللحوم معبأة داخل عبوات غير مدون عليها أية بيانات قدرها (1,750 طن "مقطعات لحوم") غير صالحة للإستهلاك الآدمى ، لوجود تغير فى خواصها الطبيعية ، وفقاً لما ورد بتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول ، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتمكنت شرطة التموين من ضبط المدير المسئول عن مستودع بوتاجاز في بنها (بمحافظة القليوبية) لإستيلائه على كميات من إسطوانات البوتاجاز المدعمة من قبل الدولة قدرها (400 أربعمائة إسطوانة سعة 12,5 كيلو جرام) من المخصصة للأغراض المنزلية، وبيعها فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى، وتحقيق أرباح غير مشروعة.