حبس عاطلين متهمين بالاتجار بالفودو والحشيش فى الشرابية

كتب عبد الله محمود

قررت نيابة الشرابية الجزئية، تحت إشراف حاتم فاضل المحامي العام، حبس عاطلين 4 أيام علي ذمة التحقيقات، لاتهامهم بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار بها، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط "أحمد ع" 24 سنة، عاطل، و"حمدي م" 27 سنة، عاطل، وبحوزتهما كمية من مخدر الفودو وزنت (1.146 كيلو جرام)، و55 جرام من مخدر الحشيش، ومبلغ مالى، وهاتف محمول.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائهم.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.