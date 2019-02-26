حالة الطقس اليوم الثلاثاء 26/2/2019 فى مصر والدول العربية

كتب محمود راغب

نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية اليوم الثلاثاء ، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للدفء على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا .

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال وغرب البلاد، يصاحبها سقوط الامطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحرى وسيناء وجنوب البلاد، وتنشط الرياح الجنوبية الغربية على شمال البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على سيناء ومناطق من الوجة البحرى والقاهرة وشمال الصعيد، كما تنشط على البحرين المتوسط والأحمر مما يؤدى الى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وعن حالة البحر المتوسط، فهو مضطرب ، وارتفاع الموج من 2.5 إلى 3 متر والرياح السطحية شمالية شرقية ، أما عن حالة البحر الأحمر معتدل إلى مضطرب ، وارتفاع الموج من 2 إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا، القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 14 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 14 درجة ، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 13 درجة ، وسوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 12 درجة، وقنا العظمى 25 درجة والصغرى 13 درجة، وأسوان العظمى 29 درجة والصغرى 15 درجة.

الطقس فى الأردن

نهاراً

يطرأ انخفاض كبير وواضح على درجات الحرارة لكنها تبقى أعلى من مُعدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بقليل.

و يكون الطقس مُغبراً بشكل متفاوت ويتحول لاحقاً إلى بارد بالأخص في الجبال، مع ظهور كميات من السُحب المُتوسطة و العالية.

الرياح تكون جنوبية غربية إلى غربية مُعتدلة إلى نشطة السرعة، مع هبات قوية في المناطق الصحراوية من جنوب و شرق المملكة، و تعمل على تشكل عواصف رملية على فترات.

وفي خليج العقبة:- الرياح: شمالية معتدلة السرعة.- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-20سم).- درجة حرارة سطح مياه البحر: 22 درجة مئوية.

ليلاً

تستمر درجات الحرارة بالانخفاض بحيث يتحول الطقس أثناء الليل إلى بارد في عموم المناطق، مع بقائه مُغبراً لا سيما في المناطق الصحراوية.

و تتكاثر كميات من السُحب على ارتفاعات مُختلفة في شمال ووسط المملكة، و تتهيأ الفرصة لهطول الأمطار بمشيئة الله خاصة بعد مُنتصف الليل.

الرياح تكون غربية مُعتدلة إلى نشطة السرعة، مع هبات قوية في المناطق الصحراوية و مُثيرة للغبار في تلك المناطق.

الطقس فى فلسطين

يطرأ إنخفاض ملموس على درجات الحرارة، بحيث تصبح حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائماً جزئياً، وبارداً نسبياً نهاراً، وبارداً ليلاً، وخلال ساعات الليل تبدأ الامطار بالتساقط فوق المناطق الشمالية من البلاد، تمتد لاحقاً لمناطق أخرى، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.