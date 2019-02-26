video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 26 فبراير 2019 01:02 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

جولة لوزير التموين اليوم لافتتاح منافذ سلعية وتفقد مصنع السكر بأسوان

الثلاثاء، 26 فبراير 2019 12:00 ص
جولة لوزير التموين اليوم لافتتاح منافذ سلعية وتفقد مصنع السكر بأسوان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية
كتب مدحت وهبة
إضافة تعليق

يجرى الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الذاخلية اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية بمحافظة أسوان لافتتاح بعض المنافذ السلعية التابعة للشركة المصرية لتجارة الجملة بأسوان، كما سيقوم الوزير بتفقد مصنع السكر التابع لشركة السكر والصناعات التكاملية، ومن المقرر أن يرافق الوزير فى الجولة كل من اللواء أحمد حسانين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية ومحمد عبد الرحيم رئيس شركة السكر والصناعات التكاملية والدكتور محمد عاطف رئيس الشركة المصرية لتجارة الجملة.

كان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قد وجه شركات السكر بسداد مستحقات المزارعين أول بأول، لافتا إلى انتظام إنتاج السكر المحلى من البنجر اعتبارا من أول فبراير الجارى، وكذلك إنتاج السكر من القصب من أول يناير الماضى، وأن المخزون الاستراتيجى لسلعة السكر حاليا يقرب من 5 أشهر بجانب إنتاج السكر المحلى، حيث من المستهدف إنتاج ما يقرب من 2.4 مليون طن سكر محلى هذا العام، مما يؤكد توافر سلعة السكر للمواطنين سواء من خلال البطاقات التموينية أو منافذ المجمعات الاستهلاكية وكذلك فى الأسواق طوال الوقت، كما يتم توفير مخزون استراتيجى لكافة السلع الأساسية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مباحث التموين تضبط 687 كيلو جبن غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالجيزة

وزير التموين

المصيلحى

منافذ سلعية

أسوان




لا تفوتك
مدرب بترو أتلتيكو: أشعر بالمرارة لضياع الفوز أمام الزمالك

مدرب بترو أتلتيكو: أشعر بالمرارة لضياع الفوز أمام الزمالك

التعليم تؤكد لا تغيير فى امتحانات أولى ثانوى لأبنائنا فى الخارج هذا العام

التعليم تؤكد لا تغيير فى امتحانات أولى ثانوى لأبنائنا فى الخارج هذا العام

المخرجة اللبنانية نادين لبكى على السجادة الحمراء لحفل الأوسكار

المخرجة اللبنانية نادين لبكى على السجادة الحمراء لحفل الأوسكار

ننشر كراسة شروط سكن مصر بمدينة المنصورة الجديدة .. والمتر بـ 6800 جنيه

ننشر كراسة شروط سكن مصر بمدينة المنصورة الجديدة .. والمتر بـ 6800 جنيه

"متصدر لا تكلمني".. ليفربول ينتزع صدارة الدوري الإنجليزي من مانشستر سيتي بتعادل سلبي ضد مان يونايتد.. محمد صلاح يواصل الصيام عن التهديف ضد "الشياطين الحمر".. ولعنة الإصابات تخطف الأضواء في قمة "أولد ترافورد"

"متصدر لا تكلمني".. ليفربول ينتزع صدارة الدوري الإنجليزي من مانشستر سيتي بتعادل سلبي ضد مان يونايتد.. محمد صلاح يواصل الصيام عن التهديف ضد "الشياطين الحمر".. ولعنة الإصابات تخطف الأضواء في قمة "أولد ترافورد"

تيريزا ماى : قمة شرم الشيخ فرصة للتشاور مع قادة أوروبا حول "البريكست"

تيريزا ماى : قمة شرم الشيخ فرصة للتشاور مع قادة أوروبا حول "البريكست"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة