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جامعة الإسكندرية والمحافظة يوقعان بروتوكول تعاون لتدريب شباب الأطباء

الثلاثاء، 26 فبراير 2019 03:48 م
جامعة الإسكندرية والمحافظة يوقعان بروتوكول تعاون لتدريب شباب الأطباء جانب من توقيع البروتوكول
الإسكندرية أسماء على بدر
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وقع الدكتور عصام الكردى، رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتورة شيماء صبرى نيابة عن رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الصناعات الدوائية، والدكتور محمود الزلبانى مستشار شئون الرعاية الصحية بمحافظة الإسكندرية نيابة عن الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، بعد ظهر اليوم، بروتوكول تعاون مشترك بهدف التعاون فى مجال التعليم الطبى المستمر.

ويأتى البروتوكول بتقديم خدمة التدريب العملى لشباب الأطباء فى تخصص طب وجراحة العيون على إجراء العمليات الجراحية لعدد 208 أطباء من خلال المعامل المتنقلة (160 طبيبا على جهاز الليزك، و40 طبيبا على جهاز جراحات المياه البيضاء، و8 أطباء على عمليات زراعة القرنية)، وذلك خلال عام 2019، وتجهيز المعدات اللازمة للتدريب، وقيام المحافظة بتسجيل الأطباء المعنيين بالتدريب على مستوى قطاعات الصحة بالمحافظة، وسوف تقوم الجامعة بتوفير أماكن التدريب المناسبة والأساتذة المتخصصين لتدريب الأطباء.

وأكد الدكتور الكردى، أن توقيع البروتوكول يأتى فى إطار حرص الجامعة على الارتقاء وتحسين الخدمات المجتمعية وتطوير الخدمة الطبية المقدمة للمرضى والاستفادة من جميع الإمكانيات العلمية والبحثية المتاحة سواء مع مؤسسات الدولة أو مؤسسات الخدمة المجتمعية بالقطاع الخاص.

وأكدت الدكتورة شيماء صبرى رئيس قطاع التسويق بإحدى شركات الصناعات الدوائية، أن تدريب شباب الأطباء سيتم فى إطار مبادرة "عقول عظيمة" التى أطلقتها الشركة منذ عامين، ونجحت فى تدريب ما يزيد عن 3 آلاف طبيب رمد فى جميع محافظات الجمهورية.

وشهد توقيع البروتوكول أعضاء مجلس الجامعة والدكتور محمد أبو سليمان وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية.


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